Глава Минфина Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

Идею индексировать пенсии работающим пенсионерам, даже если повышение будет выборочным, Минфин считает несостоятельной

26 октября 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большинство пенсионеров не работают, так как пенсии регулярно индексируются, а также по состоянию здоровья и из желания ухаживать за внуками. Как сообщает РБК, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

По его словам, соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат негативно влияет на желание пенсионеров идти работать.

"Социальные опросы делались, почему пенсионеры не работают. В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата", – заявил Силуанов.Кроме того, пожилые люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровью, а также ухаживать за внуками. По мнению Силуанова, эти позиции являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии. При этом идею индексировать пенсии работающим, даже если повышение будет выборочным, Минфин считает несостоятельной.