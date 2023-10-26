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Глава Минфина Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

Идею индексировать пенсии работающим пенсионерам, даже если повышение будет выборочным, Минфин считает несостоятельной

26 октября 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Большинство пенсионеров не работают, так как пенсии регулярно индексируются, а также по состоянию здоровья и из желания ухаживать за внуками. Как сообщает РБК, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

По его словам, соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат негативно влияет на желание пенсионеров идти работать.

"Социальные опросы делались, почему пенсионеры не работают. В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата", – заявил Силуанов.Кроме того, пожилые люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровью, а также ухаживать за внуками. По мнению Силуанова, эти позиции являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии. При этом идею индексировать пенсии работающим, даже если повышение будет выборочным, Минфин считает несостоятельной.

пенсии

Комментарии 16

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Гость

22:47:19 26-10-2023

А может потому, что в нашей стране пенсионеры так урабатываются (по 12 часов в день), что у них просто сил нету. Насчет индексаций, опрос вели, видимо, среди московских пенсионеров. Пусть он попробует прожить на пенсию в 17, 5 тысяч рублей, "плохой человек".

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Ольга

23:04:01 26-10-2023

Это что издевательство? Дай Бог, чтобы Силуанов к старости, остался на пенсии в 15 тысяч, и чтобы ему ее индексировали так же, как нам.

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Гость

23:09:25 26-10-2023

Да нет сил уже на вас дармоедов работать!..

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Светослав

23:14:09 26-10-2023

Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона снова не согласна?

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Гость

01:11:01 27-10-2023

Пусть ещё объяснит, почему пенсионеры продолжают работать.

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Гость

01:11:35 27-10-2023

Вот гни -да , люди своё отработали !

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Виктор

05:51:12 27-10-2023

Господи! Дай Силуанову и нашим правителям такую пенсию, как у меня, чтобы они перестали работаь.

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Роман

08:24:45 27-10-2023

Да все пенсионеры на Амике сидят, когда им работать-то ?

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Гость

10:44:33 27-10-2023

Не, они там в правительстве точно думают что вся Россия это в пределах третьего транспортного кольца мАсквы.

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Гость

10:52:50 27-10-2023

Гость (10:44:33 27-10-2023) Не, они там в правительстве точно думают что вся Россия это ... Они - да! А чем думаете вы, когда на выборы не идёте??

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Гость

11:02:50 27-10-2023

Гость (10:52:50 27-10-2023) Они - да! А чем думаете вы, когда на выборы не идёте??... Ну думаем ровно тем же, чем и вы, когда на выборы идете

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Гость

11:27:20 27-10-2023

Гость (10:52:50 27-10-2023) Они - да! А чем думаете вы, когда на выборы не идёте??... Какая наивность ваша дума о выборах? Придет 158 % на выборы рузультат будет, как задумал изберком, а не результаты голосования.Выборы былы в конце восьмидесятых, а сейчас профонация. Не хожу на эту процеДуру, чтобы не быть участником этого прес тупления.

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гость

10:51:28 27-10-2023

Пусть объяснят почему депутаты не работают, как все остальные граждане минимум по 8 часов. И отпуск у депутатов намного больше и каникулы всякие и служебные квартиры и санатории за счет страны родимой.

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Гость

11:32:50 27-10-2023

гость (10:51:28 27-10-2023) Пусть объяснят почему депутаты не работают, как все остальн... Ну объяснят, что и так понятно. Дальше что?

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Гость

11:49:17 27-10-2023

надо индексировать, ведь когда пенсионеры работают они платят налоги!

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гость

12:41:15 27-10-2023

Опрос провести - кто из работающих пенсионеров голосует за Путина и Единую Россию.

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