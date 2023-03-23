Глава Минкульта Алтая заявила о кадровом дефиците на фоне роста зарплат сразу на 17%

По словам Елены Безруковой, средняя зарплата в отрасли составляет около 33 тысяч рублей

23 марта 2023, 14:25, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Средняя заработная плата в отрасли культуры в 2022 году выросла сразу на 17% и составила около 33 тысяч рублей, что является рекордным за последние годы в Алтайском крае. Несмотря на такие хорошие результаты, в учреждениях культуры не хватает больше 100 специалистов. Об этом 23 марта во время расширенного заседания коллегии Министерства культуры заявила глава ведомства Елена Безрукова.

В настоящее время в отрасли работает около 9500 человек. В прошлом году в учреждения культуры пришло работать 145 человек, 120 из них – молодые специалисты. При этом средний возраст работников культуры по краю остаётся высоким и около 40% от всех специалистов старше 50 лет. Молодёжь не активно идёт работать в музеи или библиотеки.

По словам Елена Безруковой, учреждения культуры нуждаются в обновлении кадров и власти края делают всё для этого. Так, например, средняя заработная плата по итогам 2022 года составила около 33 тысяч рублей, хотя ещё в 2013 году она была на уровне 10 тысяч рублей. Для сельской местности, отметила глава алтайского Минкульта, зарплата в 33 тысячи рублей очень достойна.

"Это очень позитивная тенденция, которая вызывает у нас надежду. Причём зарплаты выросли не на 3-5%, а сразу на 17%. В общей сложности за несколько лет зарплата выросла в три раза. При этом до сих пор заметна разница между доходами сотрудников краевых учреждений и муниципальных. Нужно сокращать этот разрыв", – заявила Елена Безрукова и назвала несколько районов края, которые отстают от темпов. Среди них, отметила чиновница, такие "не бедные" районы, как Благовещенский. Там, например, зарплата для работников культуры выросла всего на 5%.

В целом, характеризуя итоги 2022 года, министр отметила, что он прошёл очень успешно: в регион приезжало беспрецедентное количество известных артистов, проходили крупные фестивали. Кроме того, были сняты все ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

"Произошёл заметный взлёт спроса на учреждения культуры среди населения края, удалось перевыполнить план по посещаемости. Также в прошлом году вырос объём инвестиций в культуру. Увеличилось количество инвестиций в культуру. В 2022 году бюджет на культуру в Алтайском крае составил более 3 миллиардов рублей, что является рекордным показателем в современной истории региона", – подчеркнула Елена Безрукова.

Этих трёх миллиардов рублей, по словам министра, хватит на повышение зарплат, содержание зданий, оплату коммунальных услуг и проведение мероприятий. Что касается строек, то по разным программам в 2022 году в Алтайском крае отремонтировали и построили 65 объектов культуры. Среди значимых проектов – это культурно-спортивные комплексы в Белоярске и Шелаболихе.

В 2023 году в регионе продолжат активно строить и ремонтировать объекты. По краевой инвестиционной программе планируют обновить 14 зданий, включая Дом афганцев и концертный зал на месте бывшего клуба "Зебра" в Барнауле. Впрочем, учитывая дополнительное финансирование, количество ремонтируемых объектов может измениться в течение года.