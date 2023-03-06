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Министр культуры Алтайского края рассказала о развитии отрасли в 2023 году

Елена Безрукова выступила с докладом на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко

06 марта 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: vk.com/wall69944150_12925
Фото: vk.com/wall69944150_12925

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала о ходе работ на некоторых объектах культуры в 2023 году. На своей странице во "ВКонтакте" она сообщила, что выступила с докладом на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко.

Безрукова отметила Бийский район, в котором завершили ремонт бывшего здания конторы под клуб. 

"Бывший деревянный сгорел в 2011 году, ютились в школе. В прошлом году губернатор по просьбам жителей включил объект в краевую программу, 12 миллионов было потрачено – люди, наконец, получили долгожданный сельский клуб", – сказала она.

Также она отметила и успехи в Заринске, где федеральные средства получат сразу три объекта культуры. Детская музыкальная школа Заринска и Музей "Мемориал Славы" стали участниками национального проекта "Культура", а ГДК "Строитель" получит поддержку по федеральному проекту "Культура малой родины".

"Буквально две недели назад заключён контракт с подрядчиком на капитальный ремонт Заринской детской музыкальной школы – и уже практически выполнены демонтажные работы. С такими темпами, а по контракту срок исполнения работ завершается в августе, есть уверенность, что учебный год начнётся уже в отремонтированном здании", – заявила Безрукова, подчеркнув, что в ней учатся более 500 детей.

Она добавила, что в прошлом году в заведении уже открыли концертный зал.

Комментарии 4

  • Ну и хорошо
    06 марта, Гость   Ответить
  • деревенский клуб - целый министр
    06 марта, Гость   Ответить
  • А архивная отрасль, которая зачем-то засунута в культуру, как была в загоне, так и осталась. Что-то будет министерство делать для развития архивной отрасли? Когда построят, именно построят новое здание, а не купят неприспособленное, чтоб потом его еще и переделывать, для краевого архива?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Из материала лично я делаю вывод, что под словосочетанием "развитие культуры" чиновники понимают лишь покупку и ремонт различных зданий. А как же творчество? Как же профессиональные творческие коллективы? На гастроли к нам едет сплошное отребье, за редким исключением... Картинных экспозиций к нам не привозят. В крае есть целый Институт Культуры! А где его выпускники?? На дне города - всегда одно и то же, плюс салют.
    07 марта, Гость   Ответить
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