Министр культуры Алтайского края рассказала о развитии отрасли в 2023 году

Елена Безрукова выступила с докладом на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко

06 марта 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: vk.com/wall69944150_12925

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала о ходе работ на некоторых объектах культуры в 2023 году. На своей странице во "ВКонтакте" она сообщила, что выступила с докладом на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко.

Безрукова отметила Бийский район, в котором завершили ремонт бывшего здания конторы под клуб.

"Бывший деревянный сгорел в 2011 году, ютились в школе. В прошлом году губернатор по просьбам жителей включил объект в краевую программу, 12 миллионов было потрачено – люди, наконец, получили долгожданный сельский клуб", – сказала она.

Также она отметила и успехи в Заринске, где федеральные средства получат сразу три объекта культуры. Детская музыкальная школа Заринска и Музей "Мемориал Славы" стали участниками национального проекта "Культура", а ГДК "Строитель" получит поддержку по федеральному проекту "Культура малой родины".

"Буквально две недели назад заключён контракт с подрядчиком на капитальный ремонт Заринской детской музыкальной школы – и уже практически выполнены демонтажные работы. С такими темпами, а по контракту срок исполнения работ завершается в августе, есть уверенность, что учебный год начнётся уже в отремонтированном здании", – заявила Безрукова, подчеркнув, что в ней учатся более 500 детей.

Она добавила, что в прошлом году в заведении уже открыли концертный зал.