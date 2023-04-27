Глава Минобрнауки РФ пообещал кардинальные изменения в приёмной кампании в 2024 году

В этом году всё пройдёт по прежним правилам

27 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Никаких кардинальных изменений во время приемной кампании 2023 года не будет, их стоит ждать в 2024-м. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"В этом году всё пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения – они последуют уже в приёмной кампании 2024 года", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Фальков анонсировал три новые ступени в системе высшего образования. По его словам, бакалавриат и магистратуру заменят базовым (основным) образованием со сроком обучения 4-6 лет, специализированное высшее образование – магистратура со сроком 1-2 года, ординатура, ассистентура-стажировка. Также система будет предусматривать обучение в аспирантуре.

Уже меньше чем через месяц выпускники российских школ начнут сдавать ЕГЭ. Ознакомиться с датами проведения экзаменов можно в памятке amic.ru.