Глава Минобрнауки РФ пообещал кардинальные изменения в приёмной кампании в 2024 году
В этом году всё пройдёт по прежним правилам
27 апреля 2023, 14:30, ИА Амител
Никаких кардинальных изменений во время приемной кампании 2023 года не будет, их стоит ждать в 2024-м. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"В этом году всё пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения – они последуют уже в приёмной кампании 2024 года", – цитирует министра РИА Новости.
Ранее Фальков анонсировал три новые ступени в системе высшего образования. По его словам, бакалавриат и магистратуру заменят базовым (основным) образованием со сроком обучения 4-6 лет, специализированное высшее образование – магистратура со сроком 1-2 года, ординатура, ассистентура-стажировка. Также система будет предусматривать обучение в аспирантуре.
Уже меньше чем через месяц выпускники российских школ начнут сдавать ЕГЭ. Ознакомиться с датами проведения экзаменов можно в памятке amic.ru.
23:02:07 27-04-2023
Все равно находятся мрази которые тормозят умышленно подготовку кадров высшей квалификации для развития России. Базовое главное для экономики и для науки аспирантура и ординатура. Все. Нет умышленно сохраняют магистратуру. Уже озвучены официальные цифры не хватки в стране инженеров, докторов, учителей а фальков все без изменений хотя немедленно надо кардинально изменить правила по набору для комплектования вакансий кадров в стране, сделав упор на бесплатное по целевому набору способной молодежи.