Глава Минсельхоза назвал срок возможного снижения цен на яйца
Уже в ближайшее время в Россию ввезут яйца из Азербайджана, а еще через несколько недель — из Турции
17 декабря 2023, 20:55, ИА Амител
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года. Об этом сообщает ТАСС.
В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он заявил, что яйца – "достаточно сезонный продукт" и в это время года цена на них всегда растет.
"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", – заявил Патрушев.По его словам, уже в ближайшее время в Россию ввезут яйца из Азербайджана, а еще через несколько недель – из Турции. Они будут поступать без импортной пошлины, что позволит скорректировать цены в России. Это поможет насытить рынок и дать дополнительный объем яиц в продаже.
21:22:54 17-12-2023
Папа знает про Митины обещания и косяки с яйцами и курями?
21:29:42 17-12-2023
Гм, а в Турции яйца не дешевые совсем, чего ждать, очередного подорожания?
22:31:39 17-12-2023
Цена на яйца всегда растет к весне.
23:45:22 17-12-2023
Надежды питает глава Минсельхоза...Азербайджан,Турция...Ни как в прошлые годы.А сезонный фактор,это да:у нас в деревне курей зимой в курятниках держали...И грелись они своим же помётом.
23:51:31 17-12-2023
Может стоит что-то в филармонии подправить:другую музычку курям крутить с поправкой на сезон?Тогда возможно яйценоскость у курей повысится и люди обыкновенные перестанут волноваться от повышения цен.
05:50:14 18-12-2023
Поставки яиц из России в Китай выросли. Также мясо кур и говядина. Поэтому выросли цены на внутреннем рынке.
14:44:36 18-12-2023
Гена (05:50:14 18-12-2023) Поставки яиц из России в Китай выросли. Также мясо кур и гов... Помните как выросли этой весной цены на лук в России? Казахстан запрещал экспорт лука. Ведь это самые простые и действенные меры в подобных случаях. Боимся производителей обидеть?! Ведь им куда выгоднее туда они и будут продавать. Бред . Будем свои продолжать экспортировать, а из Турции импортировать, зачем?
06:57:21 18-12-2023
А почему бы просто временно не запретить импорт яиц, насытить внутренний рынок, а уж потом импортировать в китай? Может быть объявить покупательский бойкот импортным яйцам?! Что же мы так себя не уважаем,люди!
12:05:55 18-12-2023
Гость (06:57:21 18-12-2023) А почему бы просто временно не запретить импорт яиц, насытит... я не буду иностранные покупать, посижу на картошке-моркошке с дачи
09:08:33 18-12-2023
Гость (06:57:21 18-12-2023) А почему бы просто временно не запретить импорт яиц, насытит... советую изучить отличие слов импорт и экспорт
23:37:52 18-12-2023
Гость (09:08:33 18-12-2023) советую изучить отличие слов импорт и экспорт... ]Ну ,конечно Вы правы , в запале писала перед работой , конечно же запретить ЭКСПОРТ, ЭКспортировать в Китай. Уж чего-то сильно тема зацепила. Но мысль-то большинство поняли.
14:38:38 18-12-2023
Вчера. Цена на 1 сорт - 139руб. Красное и белое. Магнит- 129руб. Предел есть?! И это после известной прямой линии ... Дно.