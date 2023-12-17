Глава Минсельхоза назвал срок возможного снижения цен на яйца

Уже в ближайшее время в Россию ввезут яйца из Азербайджана, а еще через несколько недель — из Турции

17 декабря 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он заявил, что яйца – "достаточно сезонный продукт" и в это время года цена на них всегда растет.

"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", – заявил Патрушев.По его словам, уже в ближайшее время в Россию ввезут яйца из Азербайджана, а еще через несколько недель – из Турции. Они будут поступать без импортной пошлины, что позволит скорректировать цены в России. Это поможет насытить рынок и дать дополнительный объем яиц в продаже.