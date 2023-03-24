World Athletics продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

По словам главы организации Себастьяна Коу, причина такого решения – события на Украине.

"Совет утвердил рекомендацию продлить отстранение спортсменов, официальных лиц и персонала из России и Белоруссии от всех турниров World Athletics Series и континентальной серии на обозримое будущее", – цитирует его РИА Новости.