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World Athletics продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии

Причина – в событиях на Украине

24 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

По словам главы организации Себастьяна Коу, причина такого решения – события на Украине.

"Совет утвердил рекомендацию продлить отстранение спортсменов, официальных лиц и персонала из России и Белоруссии от всех турниров World Athletics Series и континентальной серии на обозримое будущее", – цитирует его РИА Новости.

Ранее барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как поедет на Олимпиаду-2024 в Париж "через одно место".

Комментарии 3

  • Ну так включить руководство этой организации в санкционный список за поддержку нацизма. Материального вреда это им не принесет, но побесит однозначно.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Шуба повторяет судьбу матушки Наталья на пике своего мастерства не смогла участвовать на Олимпиаде1984 из за войны в Афганистане...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Семейная не судьба.... Надо было Наталии Михайловне быть проще и человечней к другим людям, это карма.
    24 марта, Гость   Ответить
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