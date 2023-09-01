Ректор АлтГТУ возглавил рейтинг упоминаемости руководителей вузов Алтая за август

Об Андрее Маркове писали в СМИ за последний месяц 13 раз

01 сентября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Издание "Атмосфера" составило очередной рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края. Первое место в августе 2023 года занял ректор АлтГТУ Андрей Марков — его упоминали в СМИ 13 раз.

Второе место занял ректор АГАУ Николай Колпаков. Его в медиа упоминали четыре раза. Третье место поделили ректор АлтГУ Сергей Бочаров и ректор АГПУ Ирина Лазаренко — три упоминания.

Глава Алтайского филиала Финансового университета Валерия Иванова и ректор Алтайского института труда и права Руслан Самсонов заняли четвертое место с последним упоминанием.

Издание отмечает что Марков провел встречу с представителями Индо-российской торгово-промышленной палаты, принял участие в торжественной церемонии выпуска студентов военного учебного центра вуза, а также рассказал о планах "политеха" и "Движения первых" организовать совместный проект, который получил название "ВЖИВУЮ". Также ректора часто упоминали в СМИ как возможного претендента на место депутата АКЗС по партийному списку "Единой России".