Глава Минтруда объяснил увеличение рабочей недели возможным дефицитом кадров

По его словам, предприятия предлагают сотрудникам брать смены за дополнительную плату

06 июля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, с чем может быть связан рост продолжительности рабочей недели в России. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели выросла до рекордного показателя в 38,5 часов.



Котяков предположил, что это может быть связано с дефицитом сотрудников в регионах. По его мнению, предприятия предлагают рабочим брать дополнительные смены за оплату, из-за чего продолжительность рабочей недели растет.

Министр труда добавил, что подобные процессы могут совершаться при согласии сотрудника.