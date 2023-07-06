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Глава Минтруда объяснил увеличение рабочей недели возможным дефицитом кадров

По его словам, предприятия предлагают сотрудникам брать смены за дополнительную плату

06 июля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, с чем может быть связан рост продолжительности рабочей недели в России. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели выросла до рекордного показателя в 38,5 часов. 

Котяков предположил, что это может быть связано с дефицитом сотрудников в регионах. По его мнению, предприятия предлагают рабочим брать дополнительные смены за оплату, из-за чего продолжительность рабочей недели растет.

Министр труда добавил, что подобные процессы могут совершаться при согласии сотрудника. 

Работа

Комментарии 6

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Гость

18:28:56 06-07-2023

Дожились!!! Скоро как при царе будем, без выходных, без отпусков, по 16 часов в день!!!...?

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гость

19:40:06 06-07-2023

а может возможным дефицитом оплаты труда

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Гость

00:18:30 07-07-2023

А, во времена брежневского развитого социализма батрачили по две черные субботы в месяц. Ковали ядерный щит СССР. А пришел плешивый тракторист а затем алкаш и все ракеты под радостные вопли пендосни распилили. Работайте хлопцы не щадя живота своего. Время сейчас очень не простое.

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Афиноген

10:03:09 07-07-2023

Как то всё странно складывается у нас -одни пашут за копейки а другие виллы скупают за рубежом да отдыхают годами..В самой" богатой и свободной " стране живём как батраки.Несправедливо получается.

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Москвич

10:23:24 07-07-2023

Очень странные цифры! Многие компании заставляют сотрудников работать по 50-60-70 часов в неделю, хотя засчитывают только положенный минимум. По документам нет никаких переработок. А согласия никто и не спрашивает - "не нравится, вали"! Вот и всё! И даже работая практически без выходных или по 12 часов при пятидневке, всё равно получаешь какую-то минималку. Нет никакого просвета в этой тьме!

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гость

10:36:54 07-07-2023

За 30 лет построили самую уродливую форму капитализма в мире, нам есть чем гордиться!

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