Глава Минтруда объяснил увеличение рабочей недели возможным дефицитом кадров
По его словам, предприятия предлагают сотрудникам брать смены за дополнительную плату
06 июля 2023, 17:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, с чем может быть связан рост продолжительности рабочей недели в России. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели выросла до рекордного показателя в 38,5 часов.
Котяков предположил, что это может быть связано с дефицитом сотрудников в регионах. По его мнению, предприятия предлагают рабочим брать дополнительные смены за оплату, из-за чего продолжительность рабочей недели растет.
Министр труда добавил, что подобные процессы могут совершаться при согласии сотрудника.
18:28:56 06-07-2023
Дожились!!! Скоро как при царе будем, без выходных, без отпусков, по 16 часов в день!!!...?
19:40:06 06-07-2023
а может возможным дефицитом оплаты труда
00:18:30 07-07-2023
А, во времена брежневского развитого социализма батрачили по две черные субботы в месяц. Ковали ядерный щит СССР. А пришел плешивый тракторист а затем алкаш и все ракеты под радостные вопли пендосни распилили. Работайте хлопцы не щадя живота своего. Время сейчас очень не простое.
10:03:09 07-07-2023
Как то всё странно складывается у нас -одни пашут за копейки а другие виллы скупают за рубежом да отдыхают годами..В самой" богатой и свободной " стране живём как батраки.Несправедливо получается.
10:23:24 07-07-2023
Очень странные цифры! Многие компании заставляют сотрудников работать по 50-60-70 часов в неделю, хотя засчитывают только положенный минимум. По документам нет никаких переработок. А согласия никто и не спрашивает - "не нравится, вали"! Вот и всё! И даже работая практически без выходных или по 12 часов при пятидневке, всё равно получаешь какую-то минималку. Нет никакого просвета в этой тьме!
10:36:54 07-07-2023
За 30 лет построили самую уродливую форму капитализма в мире, нам есть чем гордиться!