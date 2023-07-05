Мишустин заявил о росте зарплат в России
Также премьер-министр указал на низкий уровень безработицы
05 июля 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рост номинальной зарплаты за четыре месяца 2023 года составил 11,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.
Также отметил, что реальные зарплаты в марте выросли на 2,7%, а относительно апреля 2022 года к апрелю 2023-го – на 10,4%.
Кроме того, Мишустин доложил президенту, что уровень безработицы в РФ находится на исторически низком уровне и составляет чуть больше 3%, передает ТАСС.
10:14:28 05-07-2023
ЗП выросли у единиц и на копейки, а затраты на жизнь возросли в разы, ну и где этот рост зарплат и улучшение жизни?
10:16:34 05-07-2023
А можно пожить в той России, пожалуйста?
10:16:49 05-07-2023
Не связывает бухгалтер это с мобилизацией частичной ???
10:18:59 05-07-2023
Ещё немного и Португалию обгоним
10:20:45 05-07-2023
Кстати рост цен на бензин ни в одном СМИ не осветили, а он гораздо больше "номинальных" и "относительных"
10:31:00 05-07-2023
Гость (10:20:45 05-07-2023) Кстати рост цен на бензин ни в одном СМИ не осветили, а он г... Только рост цен на бензин? Или еще кучу всего, что происходит вокруг? Даже когда ЧВК на Москву перло, и то кто-то только через несколько дней проснулся и вылез) Все хорошо, прекрасная маркиза...
10:39:23 05-07-2023
Мы конечно рады, что у Мишустина зарплата растет, а когда у простых граждан вырастет?
10:49:14 05-07-2023
Что-то они повылазили из своих берлог, их так Вагнер встряхнул или у нас совсем дела плохо.
11:15:59 05-07-2023
Не прибедняйтесь- у большинства зарплата-доходы выросли намного, иначе не скупали бы жильё по бешенным ценам, как горячие пирожки!
12:04:07 05-07-2023
Гость (11:15:59 05-07-2023) Не прибедняйтесь- у большинства зарплата-доходы выросли намн... И какой процен жилья скупается барнаульцами???
13:09:55 05-07-2023
Гость (11:15:59 05-07-2023) Не прибедняйтесь- у большинства зарплата-доходы выросли намн... Не выросли. А покупают квартиры те, у кого были сбережения на это. Чтобы в условиях инфляции не потерять их.
17:29:33 05-07-2023
Гость (13:09:55 05-07-2023) Не выросли. А покупают квартиры те, у кого были сбережения н... Хороший ответ для особо тупых.
11:51:20 05-07-2023
Парадокс, который может быть только у нас: траты на жизнь выросли, а денег у населения стало гораздо больше, причём как никогда раньше не было!
12:07:53 05-07-2023
Да ? Что-то не ощутил ни на копейку ! А вот цены выросли ощутимо на все.
12:10:32 05-07-2023
А почему они на фото морды прячут?
12:55:34 05-07-2023
Гость (12:10:32 05-07-2023) А почему они на фото морды прячут?... А че там прятать, и так видно, прям за спиной Герман Виктор Адольфович, проводит экскурсию по АЗПИ...Коллеги, у кого зарплаты выросли? И почему именно с АЗПИ фото взято?))) Страннненько...
13:07:36 05-07-2023
Ну да выросли, если у Мишустина на 100% а у 99 барнаульцев и жителей Алтайского края на 0% то все сходится.
16:01:28 05-07-2023
После того как ростат перешел в подчинение минэкру можно ожидать любых чудес. Хотя и без этого все помнят знаменитую поговорку о том что такое статистика.
16:07:28 05-07-2023
Мы едим капусту, мишустины с вексельбергами едят мясо. А все вместе мы едим голубцы! Вот такая статистика...