Мишустин заявил о росте зарплат в России

Также премьер-министр указал на низкий уровень безработицы

05 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рост номинальной зарплаты за четыре месяца 2023 года составил 11,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

Также отметил, что реальные зарплаты в марте выросли на 2,7%, а относительно апреля 2022 года к апрелю 2023-го – на 10,4%.

Кроме того, Мишустин доложил президенту, что уровень безработицы в РФ находится на исторически низком уровне и составляет чуть больше 3%, передает ТАСС.