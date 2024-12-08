Глава Минздрава Алтая проверил работу единой диспетчерской медпомощи в Бийске

Их внедрение является важным направлением в системе здравоохранения региона

08 декабря 2024, 13:17, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинспектировал работу единой диспетчерской неотложной медицинской помощи в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внедрение единых диспетчерских является важным направлением развития системы здравоохранения в регионе. Сегодня оператор уже имеет возможность распределять пациентов после их обращений по тяжести между службами неотложной и скорой помощи.

"Благодаря этому нововведению наглядно уменьшилась нагрузка на бригады скорой помощи – теперь нет задержек в оказании экстренной медицинской помощи, как в городе, так и в Бийском округе", – подчеркнул главный врач станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

В Минздраве отметили, что при этом всем система экстренной помощи и меры специальной соцподдержки последние месяцы стали предметом политических инсинуаций для ряда политических проектов. В ведомстве добавили, что сейчас одним из ключевых показателей реагирования системы скорой и неотложной помощи становится оперативность диагностики – в связи с этим важна скорость реагирования и информирование об острых случаях, которые требуют контроля краевого ведомства.