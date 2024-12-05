Мать умершего в больнице Бийска ребенка поделилась подробностями трагедии
Причина смерти малыша по-прежнему не установлена
05 декабря 2024, 21:25, ИА Амител
В Бийской инфекционной больнице проводятся проверки после смерти годовалого ребенка. В соцсетях предполагают, что причиной гибели малыша мог стать перитонит. Мама погибшего мальчика рассказала "КП-Барнаул" подробности трагедии.
Малыш поступил в больницу в селе Красногорском с обезвоживанием. Ему выписали лечение.
"Мы лежали в отделении инфекции, нас лечили от температуры и приводили в норму лейкоциты. В воскресенье вечером у сына вздулся живот, и в понедельник нас повезли на консультацию в Бийск. Там он скончался 3 декабря в 14:20", – поделилась женщина.
Мать малыша заявила, что ее выгнали из больницы и не пускали к своему ребенку "даже на минутку".
Смерть мальчика потрясла общественность. Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным и близким ребенка. Вскоре в больнице началась ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. Точная причина смерти малыша станет известна после проведения судмедэкспертизы.
Проверку начало и следственное управление СК по Алтайскому краю. Прокуратура взяла на контроль принятие процессуального решения.
В соцсетях стали активно обсуждать случившееся. Одна женщина рассказала, что два года назад потеряла ребенка в той же больнице Бийска.
"У меня тоже два года назад умер восьмимесячный малыш от перитонита. Сутки мурыжили в Бийске, пока уже бездыханного малыша не отправили в реанимацию в Барнаул, не довезли", – написала подписчица "ЧП Бийск".
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