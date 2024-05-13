Глава Минздрава Алтая встретился с медиками, вернувшимися из ЛНР

В Славяносербске работали восемь специалистов

13 мая 2024, 06:20, ИА Амител

Дмитрий Попов с медиками / Фото: zdravalt.ru

Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов встретился с алтайскими медиками, вернувшимися из Славяносербского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Врачи работали в районе весь апрель. В состав бригады вошли восемь специалистов: врач общей практики, эндокринолог, офтальмолог, травматолог, лор, врач УЗИ, эндоскопист и медсестра. Они обследовали 2,7 тыс. человек, из которых 500 прошли УЗИ.

У 480 человек впервые обнаружили заболевания, у 10 – злокачественные новообразования. 39 человек направили на эндопротезирование суставов, пятерых – на плановое оперативное вмешательство, 16 – на экстренные операции.