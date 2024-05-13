Глава Минздрава Алтая встретился с медиками, вернувшимися из ЛНР
В Славяносербске работали восемь специалистов
13 мая 2024, 06:20, ИА Амител
Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов встретился с алтайскими медиками, вернувшимися из Славяносербского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Врачи работали в районе весь апрель. В состав бригады вошли восемь специалистов: врач общей практики, эндокринолог, офтальмолог, травматолог, лор, врач УЗИ, эндоскопист и медсестра. Они обследовали 2,7 тыс. человек, из которых 500 прошли УЗИ.
У 480 человек впервые обнаружили заболевания, у 10 – злокачественные новообразования. 39 человек направили на эндопротезирование суставов, пятерых – на плановое оперативное вмешательство, 16 – на экстренные операции.
"С просьбой оказать поддержку к коллегам из Сибири обратился главврач Славяносербского территориального медицинского объединения Руслан Давыдюк. Организацию командировки тогда поддержал губернатор шефского региона Виктор Томенко", – сказал Попов.
09:03:28 13-05-2024
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