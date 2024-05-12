Голикова заявила о снижении числа женщин в репродуктивном возрасте в России
Начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года
12 мая 2024, 19:30, ИА Амител
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Ее слова передает РИА Новости.
"Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", – сказала Голикова.
Она сообщила, что увеличение числа женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года.
Также Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в прошлом году составил 1,41.
Напомним, что Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 – к 2036-му.
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