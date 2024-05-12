Голикова заявила о снижении числа женщин в репродуктивном возрасте в России

Начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года

12 мая 2024, 19:30, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Ее слова передает РИА Новости.

"Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", – сказала Голикова.

Она сообщила, что увеличение числа женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года.

Также Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в прошлом году составил 1,41.

Напомним, что Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 – к 2036-му.