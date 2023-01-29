Глава Минздрава Карелии предупредил человечество о смертельной опасности

Специалист заявил, что примерно треть населения Земли страдает от грибковых инфекций

29 января 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о смертельно опасных инфекциях, которые угрожают человечеству. Пост об этом он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам медика, почти треть человечества страдает от грибковых инфекций. Умирает от них от 30 до 60% заражённых.

"Микозы способны поражать различные участки кожи (стоп, ног, кистей, рук, головы, туловища) и её придатки (волосы, ногти), наружные половые органы, слизистые оболочки, лёгкие, пищевод", – написал Охлопков.

Он отметил, что чаще всего заражение происходит в складках кожи, где повышенная влажность.