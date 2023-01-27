Названы самые подорожавшие лекарства за 2022 год
Один из факторов роста цен – инфляция
27 января 2023, 17:51, ИА Амител
В 2022 году лидерами среди лекарств по удорожанию стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства, пишут "Известия".
В декабре 2022 года обезболивающие препараты были на 18,9% дороже, чем годом ранее, иммуностимуляторы – на 17,5%, седативные – на 16%.
Также в пятёрку вошли жаропонижающие и антигистаминные лекарства – они подорожали на 15,5% и 10,8% соответственно.
Остальные препараты подорожали максимум на 10%. В среднем по всем категориям цены за год подросли на 7,5%.
"Речь идёт о препаратах, цены на которые не регулируются государством. Рост стоимости препаратов обусловлен, в первую очередь, повышением издержек производителей. В том числе за счёт удорожания субстанций и логистики", – уточнил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
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