Названы самые подорожавшие лекарства за 2022 год

Один из факторов роста цен – инфляция

27 января 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году лидерами среди лекарств по удорожанию стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства, пишут "Известия".

В декабре 2022 года обезболивающие препараты были на 18,9% дороже, чем годом ранее, иммуностимуляторы – на 17,5%, седативные – на 16%.

Также в пятёрку вошли жаропонижающие и антигистаминные лекарства – они подорожали на 15,5% и 10,8% соответственно.

Остальные препараты подорожали максимум на 10%. В среднем по всем категориям цены за год подросли на 7,5%.