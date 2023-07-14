Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит Алтайский край

Руководитель министерства посетит закрытие Шукшинских дней в Сростках

14 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайский край с рабочим визитом приедет глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом amic.ru рассказал источник.

Отмечается, что руководитель министерства примет участие в закрытии Шукшинских дней в Сростках, а перед этим будет работать на территории региона.

Михаил Мурашко посетит несколько учреждений, включая поликлинику №14 и строящиеся объекты. Сопровождать его будут губернатор Виктор Томенко и глава алтайского Миздрава Дмитрий Попов.

Также Мурашко проведет совещание по развитию здравоохранения в Алтайском крае.