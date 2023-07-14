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Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит Алтайский край

Руководитель министерства посетит закрытие Шукшинских дней в Сростках

14 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайский край с рабочим визитом приедет глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом amic.ru рассказал источник.

Отмечается, что руководитель министерства примет участие в закрытии Шукшинских дней в Сростках, а перед этим будет работать на территории региона.

Михаил Мурашко посетит несколько учреждений, включая поликлинику №14 и строящиеся объекты. Сопровождать его будут губернатор Виктор Томенко и глава алтайского Миздрава Дмитрий Попов. 

Также Мурашко проведет совещание по развитию здравоохранения в Алтайском крае. 

Алтайский край
Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае

Комментарии 16

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Гость

13:49:21 14-07-2023

Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит Алтайский край --- И предложит Попову оставить свой пост по собственному?

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Гость

13:55:45 14-07-2023

В Горный повезут

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Гость

16:46:29 14-07-2023

Гость (13:55:45 14-07-2023) В Горный повезут... За наш с вами счёт))

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Гость

14:09:59 14-07-2023

Что меняется от их визитов?

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Гость

10:59:28 15-07-2023

Гость (14:09:59 14-07-2023) Что меняется от их визитов?... Они отдохнут, наберутся новых сил.

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гость

14:18:07 14-07-2023

как будто что то изменится

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Гость

14:29:16 14-07-2023

какой взгляд у него. как у "албибега". жуть

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Барнаульский врач

14:30:11 14-07-2023

Покажите ему Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт 110.

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Гость

14:34:13 14-07-2023

Барнаульский врач (14:30:11 14-07-2023) Покажите ему Алтайский краевой противотуберкулезный диспансе... Или любую больничку, кроме Краевой. Везде тараканы пешком ходят.

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Гость

14:33:48 14-07-2023

Замечательный "рабочий" визит - всем бы так!!!!!!!!!!!

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Дина

15:47:04 14-07-2023

В предчувствии большой пьянки)))

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Гостья

16:39:09 14-07-2023

Увольнение Шойхета из мед университета как то связано с этим визитом?

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Валентина

16:45:45 14-07-2023

Увы , посмотрит , как всегда только то , что покажут . А вот бы зайти господину в поликлинику N2 , расположенную на пр. Калинина , 16 , которую обещано отремонтировать несколько лет назад. Обещание не выполнено , здание в катастрофическом состоянии. Бесконечно жаль коллектив мед.работников и пациентов , вынужденных работать и лечиться в убогих , унизительных и опасных для жизни и здоровья условиях.

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Гость

17:00:40 14-07-2023

По моему больницу на Бехтерева никто не сможет переплюнуть. Давайте перечислим все убогие поликлиники и больницы.

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Гость

21:45:13 14-07-2023

Поликлинику на Юрина посети, министр. Посмотри на этот отстой

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Д

13:05:12 15-07-2023

Мне кажется, или кто-то похож на алкаша?))

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