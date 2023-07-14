Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит Алтайский край
Руководитель министерства посетит закрытие Шукшинских дней в Сростках
14 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайский край с рабочим визитом приедет глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом amic.ru рассказал источник.
Отмечается, что руководитель министерства примет участие в закрытии Шукшинских дней в Сростках, а перед этим будет работать на территории региона.
Михаил Мурашко посетит несколько учреждений, включая поликлинику №14 и строящиеся объекты. Сопровождать его будут губернатор Виктор Томенко и глава алтайского Миздрава Дмитрий Попов.
Также Мурашко проведет совещание по развитию здравоохранения в Алтайском крае.
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13:49:21 14-07-2023
Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит Алтайский край --- И предложит Попову оставить свой пост по собственному?
13:55:45 14-07-2023
В Горный повезут
16:46:29 14-07-2023
Гость (13:55:45 14-07-2023) В Горный повезут... За наш с вами счёт))
14:09:59 14-07-2023
Что меняется от их визитов?
10:59:28 15-07-2023
Гость (14:09:59 14-07-2023) Что меняется от их визитов?... Они отдохнут, наберутся новых сил.
14:18:07 14-07-2023
как будто что то изменится
14:29:16 14-07-2023
какой взгляд у него. как у "албибега". жуть
14:30:11 14-07-2023
Покажите ему Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт 110.
14:34:13 14-07-2023
Барнаульский врач (14:30:11 14-07-2023) Покажите ему Алтайский краевой противотуберкулезный диспансе... Или любую больничку, кроме Краевой. Везде тараканы пешком ходят.
14:33:48 14-07-2023
Замечательный "рабочий" визит - всем бы так!!!!!!!!!!!
15:47:04 14-07-2023
В предчувствии большой пьянки)))
16:39:09 14-07-2023
Увольнение Шойхета из мед университета как то связано с этим визитом?
16:45:45 14-07-2023
Увы , посмотрит , как всегда только то , что покажут . А вот бы зайти господину в поликлинику N2 , расположенную на пр. Калинина , 16 , которую обещано отремонтировать несколько лет назад. Обещание не выполнено , здание в катастрофическом состоянии. Бесконечно жаль коллектив мед.работников и пациентов , вынужденных работать и лечиться в убогих , унизительных и опасных для жизни и здоровья условиях.
17:00:40 14-07-2023
По моему больницу на Бехтерева никто не сможет переплюнуть. Давайте перечислим все убогие поликлиники и больницы.
21:45:13 14-07-2023
Поликлинику на Юрина посети, министр. Посмотри на этот отстой
13:05:12 15-07-2023
Мне кажется, или кто-то похож на алкаша?))