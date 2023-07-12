Томенко встретился с членами нового состава Общественной палаты Алтайского края

Глава региона также поблагодарил представителей предыдущего состава

12 июля 2023, 15:52, ИА Амител

Фото: t.me / altaigovernment

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в первом заседании восьмого состава Общественной палаты региона. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что состав ОП по сравнению с прошлым изменился на 40%. На заседании сформировали 11 комиссий палаты. Председателем избрали Юрия Шамкова.

Томенко поблагодарил членов прошлого состава Общественной палаты за конструктивные взаимоотношения и выразил надежду на то, что при взаимодействии органов власти это сотрудничество продолжится.