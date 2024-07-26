Глава Минздрава Мурашко: недосып увеличивает риск ожирения и ранней смерти
Также у этой категории жителей РФ почти на 50% возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
26 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Человек в больнице / Фото: unsplash.com
Сон менее шести часов в сутки на 30% увеличивает риск ранней смерти. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Также у этой категории жителей РФ почти на 50% возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом люди, спящие менее пяти часов в сутки, на 50% сильнее подвержены ожирению.
Мурашко также заявил, что на здоровье влияет и хронический стресс. Он способен увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний – те, кто постоянно находятся в этом состоянии, страдают от болезней сердца и сосудов на 40-60% чаще.
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