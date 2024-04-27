Мужчины в РФ живут на 10 лет меньше женщин, заявил Мурашко
По словам главы Минздрава, проблемы бесплодия в России на 50% также связаны с мужскими факторами
27 апреля 2024, 08:40, ИА Амител
Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мужчины в России в среднем живут на десять лет меньше женщин, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
По оценке министра, это связано со злоупотреблением алкоголем, курением, высокой заболеваемостью и меньшей приверженностью заботе о своем здоровье.
"Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в нашей стране в целом", – добавил он.
В марте Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России снижается за последние пять-десять лет, но в ряде регионов эти темпы остановились.
08:51:16 27-04-2024
Очень не справедливо, мужик умирает, а женщина на себе весь воз тащит одна, еще 10 лет.............
09:06:21 27-04-2024
Гость (08:51:16 27-04-2024) Очень не справедливо, мужик умирает, а женщина на себе весь ... ага, потому что РСП уже лет с 30ти)))
09:08:00 27-04-2024
предлагаете как вельможу, древнего, мужиков хоронить. вместе с женой, лошадьми и собаками. чтоб не тащила этот воз?
09:32:11 27-04-2024
Живут меньше и на пенсию выходят позже...
09:47:27 27-04-2024
Гость (09:32:11 27-04-2024) Живут меньше и на пенсию выходят позже...... Напрашивается закон " О сохранении мужика" , например не куришь и не пьёшь- получаешь бонусы. А чё, кого-то замотивирует. Тот же бомж образованный, трезвый валяться под забором не сможет долго.
10:12:05 27-04-2024
Так еще и пенсионный возраст подняли - верните как было. Молодежь уничтожили и последних уничтожают, от погостов земли не видно
12:47:37 27-04-2024
Гость (10:12:05 27-04-2024) Так еще и пенсионный возраст подняли - верните как было. Мол... Вернуть? Этим их не устыдишь. Чем меньше пенсионеров, тем меньше проблем.
10:34:05 27-04-2024
Зато как живут !!!
10:58:20 27-04-2024
"По оценке министра.." ну то есть они сами виноваты, а все остальное, и особенно медицина, тут ни причем. Ну кто бы сомневался.
11:44:53 27-04-2024
А женщины на 5 лет выходят на пенсию раньше. Получается женщины на 15 лет больше получают пенсию. Это разве справедливо? Пенсию зарабатывают оба пола, а получает и тратит один - женщины.
Нужно срочно мужчина на 5 лет снизить пенсионный возраст, а женщинам повысить на 5 лет, чтобы хоть немного уровня права обоих полов. Это женщины должны в 65 лет на пенсию уходит, а мужчины в 60 лет как раньше.
13:35:25 27-04-2024
Гость (11:44:53 27-04-2024) А женщины на 5 лет выходят на пенсию раньше. Получается женщ... Вы не понимаете. Равноправие - это не про справедливость, это про льготы. )
11:54:28 27-04-2024
Врет паршивец этакий! ))))
12:17:55 27-04-2024
В настоящее время (данные на 2022г.) срок дожития, который применяется при расчете пенсии,
одинаков и для женщин и для мужчин и составляет 264 месяца, т.е. 22 года.
При этом средняя продолжительность жизни мужчин-65,51 года, женщин-74,51 года, т.е. женщины живут
на 9 лет больше мужчин, а уходят на пенсию на 5 лет раньше мужчин.
Следовательно, срок дожития, применяемый при расчете пенсии должен быть разным у мужчин и женщин; для мужчин
этот срок должен быть на 14 лет меньше срока дожития женщин! То есть у мужчин-15 лет, а у женщин 29 лет.
И это необходимо законодательно признать и изменить систему расчета пенсии.
Исходя из этого, при одинаковых условиях (стаж работы, величина заработка и т.д.) исходя из реально
разного времени жизни после выхода на пенсию "срок дожития" женщин и мужчин должен быть изменен, и
пенсия мужчин должна быть практически в 2 раза больше пенсии женщин!
12:48:22 27-04-2024
Женщины живут дольше мужчин. Им друг- другу надо сказать больше.
13:25:37 27-04-2024
почему у них такие лица? Портрет Дориана Грея наяву. Причем у них всех
14:57:27 27-04-2024
Да,действительно,мужчины живут меньше женщин.И не всегда это связано с курением,алкоголем и прочими нездоровыми пристрастиями.После того как повысили пенсионный возраст эта тенденция особенно обострилась.Наблюдаю это по своему предприятию.Не доживают и до 60 лет,не говоря о пенсии.Я делаю такой вывод-какие условия для жизни создали,то и имеем.На каждом углу пивнушки,эти сраные вейпы,зарплаты нищенские по нынешнему масштабу цен .Жрём ,что попало-всё какой то эрзац,хоть мясное,хоть молочное,хоть кондитерские товары.Медицину тоже сделали ,по сути,недоступной.К специалисту ещё и не попадёшь,потому что либо нету,либо цены заоблачные.А если ,что то серьёзное ,то без штанов останешься.А нам заявляют- вы ,дескать ,сами виноватые,вам всё улучшают и улучшают ,а ,вы ,вот такие неблагодарные,не радуетесь своему счастью.