Мужчины в РФ живут на 10 лет меньше женщин, заявил Мурашко

По словам главы Минздрава, проблемы бесплодия в России на 50% также связаны с мужскими факторами

27 апреля 2024, 08:40, ИА Амител

Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчины в России в среднем живут на десять лет меньше женщин, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

По оценке министра, это связано со злоупотреблением алкоголем, курением, высокой заболеваемостью и меньшей приверженностью заботе о своем здоровье.

"Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в нашей стране в целом", – добавил он.

В марте Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России снижается за последние пять-десять лет, но в ряде регионов эти темпы остановились.