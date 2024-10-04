Глава Минздрава РФ Мурашко приехал в Барнаул и рассказал, зачем учить врачей культуре

Министр здравоохранения провел в АГМУ заседание Совета ректоров медвузов России

04 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко / Фото: amic.ru

Михаил Мурашко 4 октября приехал с рабочим визитом в Барнаул. В стенах Алтайского медуниверситета министр здравоохранения страны принял участие в собрании ассоциации Совета ректоров медицинских вузов России. Там подвели итоги приемной кампании в масштабах всей страны, а также обсудили, как нужно развивать систему образования врачей.

Популярность профессии растет

Заседание Совета ректоров прошло в закрытом режиме. Но Мурашко рассказал журналистам, что конкурс в медицинских вузах вырос по сравнению с прошлым годом. Сейчас он составляет в среднем 13 человек на место вместо прошлогодних 12. И это при том, что общее количество бюджетных мест увеличилось, подчеркнул Мурашко.

Всего по России в этом году было подано 385 тысяч заявлений на поступление. По итогам приемной кампании в медицинские вузы зачислили 35 тысяч студентов.

"Рады видеть, что интерес к нашей специальности растет из года в год", – сказал глава Минздрава.Он добавил, что количество иностранных школьников, которые заинтересованы в поступлении в российские медвузы, тоже постоянно увеличивается.

По словам министра, в этом году увеличился и средний балл поступающих – он на два пункта выше прошлогоднего.

"Должен быть всесторонне развит"

Мурашко подчеркнул, что сегодня в России идет работа по унификации подходов всех медицинских вузов. Образовательные программы и методики должны быть стандартизированы и едины по всей стране, убежден министр.

"Важно и использование современных подходов. Это касается клинических рекомендаций, порядка оказания помощи, цифровизации, использования современных технологий. Врач должен четко владеть вопросами маршрутизации пациентов, телемедицины. Уже сегодня это должно стать нормой для подготовки специалистов", – пояснил глава Минздрава РФ. По его словам, важнейшей составляющей обучения врачей должна оставаться практикоориентированность. Но при этом важно, чтобы будущие специалисты обладали широкими социальными и культурными познаниями, подчеркнул Мурашко.

"Очень важно уделять внимание и подготовке в плане социальной адаптации и культурных вопросов. Для врача это тоже часть жизни. Он должен быть всесторонне развит", – сказал министр.

Также Михаил Мурашко принял участие в торжественных мероприятиях, которые проходят сегодня по случаю 70-летия Алтайского государственного медицинского университета.