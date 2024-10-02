Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетит Барнаул

Это будет уже третий визит министра в столицу Алтайского края

02 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приедет в Барнаул с рабочим визитом, сообщили amic.ru в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ).

Мурашко посетит Барнаул в пятницу, 4 октября, и примет участие в общем собрании ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений". Мероприятие пройдет в рамках празднования 70-летия АГМУ.

Напомним, Мурашко посещал Барнаул в июле 2023 года. В первый же день рабочей поездки он побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14, которая уже открылась, и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства.

До этого Михаил Мурашко посещал Барнаул в сентябре 2021 года. Тогда он не только проинспектировал строящиеся объекты, но и оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в городе.