Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетит Барнаул
Это будет уже третий визит министра в столицу Алтайского края
02 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приедет в Барнаул с рабочим визитом, сообщили amic.ru в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ).
Мурашко посетит Барнаул в пятницу, 4 октября, и примет участие в общем собрании ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений". Мероприятие пройдет в рамках празднования 70-летия АГМУ.
Напомним, Мурашко посещал Барнаул в июле 2023 года. В первый же день рабочей поездки он побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14, которая уже открылась, и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства.
До этого Михаил Мурашко посещал Барнаул в сентябре 2021 года. Тогда он не только проинспектировал строящиеся объекты, но и оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в городе.
16:17:16 02-10-2024
он бы лучше посетил обычную районную поликлинику, например в бсмп2, да с пациентами в очереди пообщался
16:46:36 02-10-2024
Гость (16:17:16 02-10-2024) он бы лучше посетил обычную районную поликлинику, например в... Программа для посещения таких чиновников, рассчитывается поминутно. Чтобы не дай бог чего лишнего на глаза не попалось и не нужная информация не прославилась. Перед Мишустиным в -30 асфальт дожили, с каменным лицом утверждая, что это передовая технология
16:43:14 02-10-2024
Зря он в кино не снимается
20:58:48 02-10-2024
Ему бы посетить 1 поликлинику (бывшую четвертую) на Анатолия. Поликлиника 1937 года. Ремонт там иногда делается только косметический. Но это ерунда. За 25 лет оттуда ушли хирурги, ЛОР, Эндокринологи и другие специалисты. Остались пара терапевтов, пару зубных врачей. Один врач гинеколог на половину Центрального района и та со своими закидонами. Про невролога даже писать не охота. Два раза обращался за 25 лет. Оба раза не верный диагноз ставила. Даже когда у меня инсульт был она не поняла. Вот туда бы ему сходить.
23:15:20 02-10-2024
Тоже приехал кусок земли алтайской застолбить!?...
05:01:06 03-10-2024
да я уже год хожу и диагноз мне поставил врач из ж/д больницы. Наверное, во всем городе "старое", это в хорошем смысле этого слова, поколение врачей. А так просто уже боязно идти в больницу. Год диагноз ставить? Видимо у медиков как обьекты сдают по несколько лет так и диагноз ставят? Страшно. Просто все вымрем с их помощью еще быстрее.
10:49:20 03-10-2024
Гость (16:46:36 02-10-2024) Программа для посещения таких чиновников, рассчитывается пом... глупо. даже если попадется ему что-то на глаза, что произойдет? Н И Ч Е Г О.
В Горный, видимо, едет