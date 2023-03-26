Глава Минздрава заявил, что в России нет дефицита лекарств

По словам Михаила Мурашко, есть эффективные механизмы, которые компенсируют возникающие недостатки

26 марта 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что в России нет глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования. Его слова передаёт РИА Новости.

"Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно всё компенсируют", – сказал Мурашко.

Он добавил, что создаются лаборатории по разработке лекарств, а Минздрав формирует ряд площадок для производства.

По словам Мурашко, уже в этом году будет готова площадка для производства тест-систем.

Ранее в Минздраве опровергли информацию о том, что 81% мужчин в России умирают внезапно.