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Глава МОК Томас Бах выступил за участие россиян в парижской Олимпиаде

Возвращение спортсменов на международную арену могут сопроводить списком новых правил

23 марта 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что он выступает против принципов "коллективной вины" в спорте. Его слова передаёт РИА Новости.

В январе МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену, а 28 марта могут быть проведены консультации по реализации этой инициативы. При этом возвращение россиян может сопровождаться рядом новых правил.

"Наши принципы ясны – всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию".

Комментарии 2

  • что-то я не поняла... Томас уже наш, не?
    23 марта, Гость   Ответить
  • А зачем тогда вообще Олимпиады,если в ней не будет России?
    24 марта, Гость   Ответить
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