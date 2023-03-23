Глава МОК Томас Бах выступил за участие россиян в парижской Олимпиаде

Возвращение спортсменов на международную арену могут сопроводить списком новых правил

23 марта 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что он выступает против принципов "коллективной вины" в спорте. Его слова передаёт РИА Новости.

В январе МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену, а 28 марта могут быть проведены консультации по реализации этой инициативы. При этом возвращение россиян может сопровождаться рядом новых правил.