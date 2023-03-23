Глава МОК Томас Бах выступил за участие россиян в парижской Олимпиаде
Возвращение спортсменов на международную арену могут сопроводить списком новых правил
23 марта 2023, 16:44, ИА Амител
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что он выступает против принципов "коллективной вины" в спорте. Его слова передаёт РИА Новости.
В январе МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену, а 28 марта могут быть проведены консультации по реализации этой инициативы. При этом возвращение россиян может сопровождаться рядом новых правил.
"Наши принципы ясны – всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию".
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