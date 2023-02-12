Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны влиять на спорт
По его словам, российские и белорусские спортсмены должны выступать на международной арене
12 февраля 2023, 19:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах вновь высказался на тему допуска спортсменов до соревнований. Его слова передаёт VG.
Бах отметил, что на прошедшем Открытом чемпионате Австралии украинка Катерина Байндль играла с россиянкой Камиллой Рахимовой. Выиграла турнир белоруска Арина Соболенко, которая выступала в нейтральном статусе, как и Рахимова.
"Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня", – сказал Томас Бах.
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