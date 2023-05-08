Глава МОК заявил, что организация делает всё для возвращения российских спортсменов

Атлеты после возвращения смогут выступать в нейтральном статусе

08 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация делает всё для того, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену. Его слова передаёт агентство "Синьхуа".

По словам Баха, представители МОК находятся в постоянном контакте с сотрудниками международных организаций, ответственных за проведение различных турниров.

Ранее стало известно, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, если они не поддерживают проведение спецоперации.