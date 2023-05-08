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Глава МОК заявил, что организация делает всё для возвращения российских спортсменов

Атлеты после возвращения смогут выступать в нейтральном статусе

08 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация делает всё для того, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену. Его слова передаёт агентство "Синьхуа".

По словам Баха, представители МОК находятся в постоянном контакте с сотрудниками международных организаций, ответственных за проведение различных турниров.

Ранее стало известно, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, если они не поддерживают проведение спецоперации.

Спорт

Комментарии 2

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Гость

07:50:36 08-05-2023

Ну вот и решили вопрос . Определяйтесь граждане спортсмены...

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Виктор

14:39:40 08-05-2023

Ага. И в связи с разрешение допуска на Игры трансгендеров кроме лишения флага и гимна наших заставят выступать без трусов. Нет. Полный бойкот и выход из МОК с прекращением его финансирования. А на причитания некоторых наших деятелей о краткости жизни спортсменов замечу, что на фронте она может быть ещё короче. Причём в прямом смысле. Пусть подумают об этом.

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