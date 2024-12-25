Глава Осетии опроверг сообщения СМИ о втором взрыве во Владикавказе
Утверждалось, что беспилотник пытался атаковать телевышку на Осетинской горке
25 декабря 2024, 14:06, ИА Амител
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг сообщения СМИ о взрыве в районе телевышки во Владикавказе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что во Владикавказе якобы прогремел новый взрыв. Утверждалось, что беспилотник пытался атаковать телевышку на Осетинской горке.
Меняйло призвал не распространять фейки, сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.
"Всю достоверную информацию буду оперативно сообщать тут", – добавил он в публикации в Telegram-канале.
Напомним, что утром 25 декабря в ТЦ "Алания Молл" прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Жертвой происшествия стала уборщица, еще 13 человек пострадали. Причиной могло стать скопление газа.
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