Одна женщина погибла в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

По информации СМИ, пострадали 13 человек

25 декабря 2024, 13:31, ИА Амител

Одна женщина погибла в результате взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

"Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики", – добавил чиновник.

По данным Baza, погибшей оказалась 57-летняя уборщица, которая пришла на работу до открытия ТЦ. Пострадали 13 человек.

По словам Меняйло, сейчас на месте продолжается локализация пожара, есть сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний, проводится работа по поиску людей, которые могут оставаться в помещениях.