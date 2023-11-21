Глава Пентагона Остин: Украина не получит от США волшебное оружие
Результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности синхронизировать различные виды вооружения, считает он
21 ноября 2023, 10:46, ИА Амител
Киеву не стоит надеяться, что Соединенные Штаты подготовили для него "волшебную палочку", которая помогла бы в конфликте с Россией. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", – сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Остин подчеркнул, что результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности синхронизировать различные виды вооружения. Саму ситуацию в зоне конфликта он назвал жесткой и изматывающей, отметив, что такой она и останется в будущем.
10:49:34 21-11-2023
нет там будущего, не затягивайте агонию...
10:59:17 21-11-2023
горожанка (10:49:34 21-11-2023) нет там будущего, не затягивайте агонию...... Нет там агонии, на ИВЛ долго держать можно, ещё много народа на фронт не попало. Федерико Гарсия Лорка В окно постучала полночь, и стук её был беззвучен. На смуглой руке блестели браслеты речных излучин. Рекою душа играла под синей ночною кровлей. А время на циферблатах уже истекало кровью.
12:01:58 21-11-2023
ВВП (10:59:17 21-11-2023) Нет там агонии, на ИВЛ долго держать можно, ещё много народа... Да, до последнего украинца, вам же сказали. И ты скоро попадёшь, болезный.
10:53:02 21-11-2023
Самое главное, чтобы вы не перестали снабжать Зелю волшебным целебным белым порошком. Он без него уже не может)
11:17:38 21-11-2023
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро СВР.
12:28:44 21-11-2023
зависят от способности --- может даже на призыв 70 летних намекает
12:36:39 21-11-2023
Мне кажется если Украина будет влетать на поле боя, они дадут ей ядерные заряды. Скажут, не знаем. откуда взяли. может советские запасы там оставались. Байдену вчера исполнилось 81, он уже ничего не боится
12:40:21 21-11-2023
Взорвут сами ядерный заряд на Украине и скажут это Россия применила ЯО, значит Украина имеет право на такую же ответку. И дадут ей, что надо
14:53:38 21-11-2023
Какая "волшебная палочка", ВПК Штатов подчитывает барыши, от этой бойни, чем дольше она будет длится, тем им выгодней.