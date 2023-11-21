Глава Пентагона Остин: Украина не получит от США волшебное оружие

Результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности синхронизировать различные виды вооружения, считает он

21 ноября 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киеву не стоит надеяться, что Соединенные Штаты подготовили для него "волшебную палочку", которая помогла бы в конфликте с Россией. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", – сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Остин подчеркнул, что результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности синхронизировать различные виды вооружения. Саму ситуацию в зоне конфликта он назвал жесткой и изматывающей, отметив, что такой она и останется в будущем.