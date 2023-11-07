Зеленский призвал не проводить выборы президента Украины в 2024 году

По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба государства

07 ноября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для выборов президента. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в новом видеообращении.

Голосование должно состояться в конце марта 2024 года, однако ему мешает объявленное военное положение. Зеленский считает, что украинцы "должны определиться". По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба Украины.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил украинский президент.Он добавил, что считает безответственным даже обсуждать тему выборов во время конфликта, а решить те или иные политические проблемы, а также дать обществу необходимые ответы могут и другие украинские структуры.