Зеленский призвал не проводить выборы президента Украины в 2024 году
По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба государства
07 ноября 2023, 07:46, ИА Амител
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для выборов президента. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в новом видеообращении.
Голосование должно состояться в конце марта 2024 года, однако ему мешает объявленное военное положение. Зеленский считает, что украинцы "должны определиться". По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба Украины.
"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил украинский президент.Он добавил, что считает безответственным даже обсуждать тему выборов во время конфликта, а решить те или иные политические проблемы, а также дать обществу необходимые ответы могут и другие украинские структуры.
08:17:46 07-11-2023
А у нас?
09:07:38 07-11-2023
Гость (08:17:46 07-11-2023) А у нас?... А у нас, не то что у них. Конституция - это святое. Наш президент считает необходимой сменяемость власти. Да и мощная оппозиция не даст провернуть подобное
09:48:34 07-11-2023
Гость (09:07:38 07-11-2023) А у нас, не то что у них. Конституция - это святое. Наш през... Да, да, да особенно про сменяемость власти .....
10:02:33 07-11-2023
Гость (09:48:34 07-11-2023) Гость (09:07:38 07-11-2023) А у нас, не то что у них. ... ВЫ что,против демократии? Вы не понимаете?К примеру в США сменяются президенты,а у власти всегда стоит народ.
08:55:20 07-11-2023
Отклонил переговоры,объявил военное положение,сейчас народ бьётся за европейские ценности,а заодно и за свободу с демократией.Отмена выборов президента-судьбоносное решение для страны.Народ должен понять и принять.И продолжать биться.Опять же за свободу и демократию.
14:46:00 07-11-2023
Гость (08:55:20 07-11-2023) Отклонил переговоры,объявил военное положение,сейчас народ б... Ну да - отмена выборов - это так демократично!)))))))