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Зеленский призвал не проводить выборы президента Украины в 2024 году

По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба государства

07 ноября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для выборов президента. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в новом видеообращении.

Голосование должно состояться в конце марта 2024 года, однако ему мешает объявленное военное положение. Зеленский считает, что украинцы "должны определиться". По его словам, сейчас "время обороны, время битвы", от которой зависит судьба Украины.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил украинский президент.Он добавил, что считает безответственным даже обсуждать тему выборов во время конфликта, а решить те или иные политические проблемы, а также дать обществу необходимые ответы могут и другие украинские структуры.

украина выборы

Комментарии 6

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Гость

08:17:46 07-11-2023

А у нас?

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Гость

09:07:38 07-11-2023

Гость (08:17:46 07-11-2023) А у нас?... А у нас, не то что у них. Конституция - это святое. Наш президент считает необходимой сменяемость власти. Да и мощная оппозиция не даст провернуть подобное

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Гость

09:48:34 07-11-2023

Гость (09:07:38 07-11-2023) А у нас, не то что у них. Конституция - это святое. Наш през... Да, да, да особенно про сменяемость власти .....

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Гость

10:02:33 07-11-2023

Гость (09:48:34 07-11-2023) Гость (09:07:38 07-11-2023) А у нас, не то что у них. ... ВЫ что,против демократии? Вы не понимаете?К примеру в США сменяются президенты,а у власти всегда стоит народ.

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Гость

08:55:20 07-11-2023

Отклонил переговоры,объявил военное положение,сейчас народ бьётся за европейские ценности,а заодно и за свободу с демократией.Отмена выборов президента-судьбоносное решение для страны.Народ должен понять и принять.И продолжать биться.Опять же за свободу и демократию.

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Гость

14:46:00 07-11-2023

Гость (08:55:20 07-11-2023) Отклонил переговоры,объявил военное положение,сейчас народ б... Ну да - отмена выборов - это так демократично!)))))))

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