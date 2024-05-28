Глава района Алтая раскритиковал родителей, дети которых портят лавочки и качели

Юрьев задался вопросом, есть ли смысл вкладывать силы и дефицитные средства в то, что не ценится

28 мая 2024, 18:38, ИА Амител

Сломанные качели / Фото: Telegram-канал Евгения Юрьева

Глава Михайловского района Евгений Юрьев раскритиковал родителей детей, которые портят качели и лавочки в общественных пространствах. В своем Telegram-канале он задался вопросом, есть ли смысл вкладывать средства и силы в то, что не ценится.

По его словам, в администрацию поступают сообщения от жителей райцентра Михайловского о том, что подростки переломали деревянные мостики и ограждения на размытых участках дорог. Страдают от их рук и хоккейная коробка, которую чистят от мусора силами коллектива администрации, и Детский дворик в парке райцентра.

"Еще до открытия с ранней весны дети лезли через заборы и замки на закрытую территорию. Переломали качели, лавочки, оставили после себя горы мусора, повредили клумбы, оборвали первые распустившиеся цветы", – написал Юрьев.

Он подчеркнул, что "этому не учат в школе, это происходит от отсутствия воспитания в семье". Глава района отметил, что родителям не следует ссылаться на то, что детям некуда пойти.

"Во-первых, когда родители заинтересованы, они найдут своему ребенку занятие даже дома. Во-вторых, у нас много секций, кружков, есть школа искусств, танцевальные коллективы, тренажерные залы, стадион. К слову, стадион постоянно страдает от нашествия вандалов", – добавил Юрьев.

Чиновник также заявил, что в этом году по просьбам жителей Детский дворик откроют для свободного посещения. Одновременно с этим на смотрителя денег нет, однако в парке установлены камеры. Кроме того, территорию обходит полиция. Однако глава района считает, что многое все равно зависит от родителей – с детьми следует говорить и учить их ценить чужой труд.

"Живя в условиях дефицита бюджета, мы находим возможность сделать общественные территории комфортными и красивыми. Но с таким отношением жителей, пусть даже и юных, есть ли смысл вкладывать средства и силы в то, что не ценится?" – заключил глава Михайловского района.