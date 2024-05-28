В Алтайском крае предъявили обвинение водителю, насмерть сбившему 16-летнюю девочку

Мужчину заключили под стражу

28 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение жителю Солонешенского района, который 21 мая в пьяном виде сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешное и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным ведомства, водитель сбил несовершеннолетнюю в вечернее время, когда та возвращалась домой с прогулки. В кратчайшие сроки его задержали.

Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Теперь ему придется отвечать по уголовной статье – ему вменяют пункт "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения").

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи тем временем продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.