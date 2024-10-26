Глава района на Алтае рассказал о москвичах, которые скупают землю ради огорода

Правда, пока они ничего глобального не строят

26 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Разрушенный дом в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Глава Алтайского района Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов страны активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов. Об этом чиновник рассказал во время заседания Союза строителей Алтайского края.

"Алтайский район – центр притяжения для тех, кто ушел на пенсию. Также в районе активно покупают участки жители северных районов страны и москвичи. Они покупают участки именно для того, чтобы построить на нем небольшой домик и заниматься садом или огородом", – заявил Виктор Тырышкин.

По его словам, в Алтайском районе активно развивается туризм. За девять месяцев этого года муниципалитет предоставил около 18 гектаров земли для рекреационной деятельности. Под индивидуальные жилые дома с начала года в районе "отдали" 33 участка площадью 6,9 гектара. Кроме того, часть жителей районного центра постоянно ездит на заработки в Белокуриху.

Как пояснил глава муниципалитета, в Алтайском районе в последние годы активно развивается строительство. В частности, инвесторы, осваивающие бизнес в районе, начали строить дома для обслуживающего персонала, работают вахтовым методом.