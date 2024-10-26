Глава района на Алтае рассказал о москвичах, которые скупают землю ради огорода
Правда, пока они ничего глобального не строят
26 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Глава Алтайского района Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов страны активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов. Об этом чиновник рассказал во время заседания Союза строителей Алтайского края.
"Алтайский район – центр притяжения для тех, кто ушел на пенсию. Также в районе активно покупают участки жители северных районов страны и москвичи. Они покупают участки именно для того, чтобы построить на нем небольшой домик и заниматься садом или огородом", – заявил Виктор Тырышкин.
По его словам, в Алтайском районе активно развивается туризм. За девять месяцев этого года муниципалитет предоставил около 18 гектаров земли для рекреационной деятельности. Под индивидуальные жилые дома с начала года в районе "отдали" 33 участка площадью 6,9 гектара. Кроме того, часть жителей районного центра постоянно ездит на заработки в Белокуриху.
Как пояснил глава муниципалитета, в Алтайском районе в последние годы активно развивается строительство. В частности, инвесторы, осваивающие бизнес в районе, начали строить дома для обслуживающего персонала, работают вахтовым методом.
08:17:37 26-10-2024
Почему сразу «скупают». Просто покупают, обычные люди. Как и всегда было. Раньше это делали северяне. Теперь у них меньше денег.
08:44:37 26-10-2024
У нас в селе тоже покупают. И в соседних селах. Не только москвичи. С центральным отоплением покупают. Дома очень дешево стоят. А потом на всё лето приезжают. Огороды не садят. Просто привозят бабушек с внуками на всё лето. Сами путешествуют по краю.
13:04:07 26-10-2024
Гость (08:44:37 26-10-2024) У нас в селе тоже покупают. И в соседних селах. Не только м... Про путешествуют по краю поспешили сильно
12:04:47 26-10-2024
Интересно, они потом приходят в обычную местную поликлинику со своими московскими запросами? Уровень жизни как бы другой.
15:36:57 26-10-2024
Покупают? Деньги платят? Ну а твое какое тогда дело, Тырышкин?
15:45:45 26-10-2024
Ещё немного и "ньювасюки" расцветут и будут приезжать сюда жить из всех стран мира
20:20:48 26-10-2024
Гост (15:45:45 26-10-2024) Ещё немного и "ньювасюки" расцветут и будут приезжать сюда ж... Это навряд ли. Переехать в АК можно только по решению суда. А в алтайскую деревню - так только по решению очень злого суда.
16:08:56 26-10-2024
Подальше от конфликтов
15:02:50 27-10-2024
Гость (16:08:56 26-10-2024) Подальше от конфликтов... Пока подальше. Казахстан-то рядом. На Украине закончится когда-нибудь, в Грузии пока что пророссийские силы побеждают (правда американцы могут какой-нибудь "Майдан" замутить). Ну а казахи уже несколько лет идут по пути потомков копателей Черного моря.