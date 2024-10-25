Ледовый дворец и бассейн. Застройщик хочет построить в Белокурихе инновационный центр

Глава "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов презентовал масштабный проект нового туркластера

25 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект патриотического центра имени Шукшина в Белокурихе/Фото: "Жилищная инициатива"

Инновационный образовательный спортивно-патриотический центр имени Василия Шукшина планируют построить в алтайском городе-курорте Белокуриха. Благодаря ему здесь может появиться ледовый дворец на 300 человек, 25-метровый бассейн, а также несколько ЖК общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Инвестором планирует выступить известная алтайская компания "Жилищная инициатива". О проекте в рамках Союза строителей Алтайского края рассказал ее генеральный директор Юрий Гатилов.

Ожидается, что новый комплекс появится недалеко от центра Белокурихи на участке общей площадью более 16 гектаров. Согласно схеме проекта, рядом планируют создать школу на 550 человек, детский сад, крытый бассейн, ледовый дворец, парк, круглогодичный военно-патриотический детский лагерь по примеру "Артека", который сможет принимать более десяти тысяч человек. Не менее важная часть проекта – строительство многоэтажных домов по соседству. Новые ЖК смогут "принять" до 6 тысяч жителей.

Прежде чем строить в Белокурихе, специалисты объехали города Крыма и Краснодарского края, чтобы посмотреть, какие дома возводят в курортной зоне. В результате был разработана концепция будущего проекта, но в итоге от нее отказались. Сейчас еще идет проектирование туркомплекса.

"Происходят титанические изменения в гостиничном бизнесе в связи с событиями в мире. Мы не противопоставляем себя Горному Алтаю, а, наоборот, должны объединиться в общий туристический центр. Белокуриха уже давно нуждается в ледовом дворце, своем бассейне и мы готовы вложить свои средства в эти проекты", – пояснил Юрий Гатилов.

По словам гендиректора компании, реализовывать проекты необходимо совместно с государством. Если все будет складываться удачно, то приступить к строительству можно будет к 2030 году. Главной особенностью проекта станет крупнейший в Сибири спортивно-патриотический центр, который расположится на въезде в Белокуриху. Это позволит не только привлечь новых работников в туристическую отрасль, но и увеличить население города до 20 тысяч человек.

Ожидается, что центр объединит такие направления, как спорт, образование и патриотизм.

Отметим, многие застройщики активно присматриваются к тому, чтобы возводить жилые комплексы в городе-курорте. Только за последние четыре года в Белокурихе построили семь многоквартирных домов общей площадью более двух тысяч квадратных метров.