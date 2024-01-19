НОВОСТИПроисшествия

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

Коллеги утверждают, что начальнику просто не повезло

19 января 2024, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Ростовской области глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе здания администрации, сообщает Telegram-канал Shot.

Коллеги Ухина утверждают, что начальнику просто не повезло.

"Он шел на работу по "идеально почищенному тротуару", но не заметил замерзшую лужу", – пояснили они.

Как уточняет Telegram-канал Don Mash, врачи диагностировали двойной открытый перелом ноги со смещением. По словам Ухина, на больничном он проведет как минимум четыре месяца.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
чиновники

Комментарии 10

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Гость

16:06:22 19-01-2024

Пара-пара-пам фьють...!

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Гость

16:23:24 19-01-2024

Шагал широко, думал далеко пойдет, а дворник козу ему подстроил.

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Гость

16:36:08 19-01-2024

он толстый и неуклюжий ( фото в сети)

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Гость

16:42:32 19-01-2024

Злорадствовать не есть хорошо.

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Гость

17:00:23 19-01-2024

Карма

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Олег

19:05:45 19-01-2024

Так всё и было. Видео хотим. "Отрыв от народа, взлет и падение"

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гость

19:52:14 19-01-2024

При падении,травматоли , рекомендуют: сгруппироваться!

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Гость

21:33:29 19-01-2024

Глава города должен следить за лужами,в том числе замершими? А Быстрикину СК необходимо ставить под контроль каждое "звонкое" преступление?

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гость

13:54:03 20-01-2024

Гость (21:33:29 19-01-2024) Глава города должен следить за лужами,в том числе замершими?... вообще то глава города отвечает за хозяйственные нужды населения и если он не смог организовать достаточный порядок,по сути ,у себя во дворе,то чего тогда говорить о более большой территории которая называется городом

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Гость

12:20:26 20-01-2024

Ну все, дворнику и его помощнику пипец.

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