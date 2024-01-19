Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации
Коллеги утверждают, что начальнику просто не повезло
19 января 2024, 16:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Ростовской области глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе здания администрации, сообщает Telegram-канал Shot.
Коллеги Ухина утверждают, что начальнику просто не повезло.
"Он шел на работу по "идеально почищенному тротуару", но не заметил замерзшую лужу", – пояснили они.
Как уточняет Telegram-канал Don Mash, врачи диагностировали двойной открытый перелом ноги со смещением. По словам Ухина, на больничном он проведет как минимум четыре месяца.
16:06:22 19-01-2024
Пара-пара-пам фьють...!
16:23:24 19-01-2024
Шагал широко, думал далеко пойдет, а дворник козу ему подстроил.
16:36:08 19-01-2024
он толстый и неуклюжий ( фото в сети)
16:42:32 19-01-2024
Злорадствовать не есть хорошо.
17:00:23 19-01-2024
Карма
19:05:45 19-01-2024
Так всё и было. Видео хотим. "Отрыв от народа, взлет и падение"
19:52:14 19-01-2024
При падении,травматоли , рекомендуют: сгруппироваться!
21:33:29 19-01-2024
Глава города должен следить за лужами,в том числе замершими? А Быстрикину СК необходимо ставить под контроль каждое "звонкое" преступление?
13:54:03 20-01-2024
Гость (21:33:29 19-01-2024) Глава города должен следить за лужами,в том числе замершими?... вообще то глава города отвечает за хозяйственные нужды населения и если он не смог организовать достаточный порядок,по сути ,у себя во дворе,то чего тогда говорить о более большой территории которая называется городом
12:20:26 20-01-2024
Ну все, дворнику и его помощнику пипец.