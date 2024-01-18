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МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза

Спасатели дали советы, как не пострадать на скользкой дороге до работы

18 января 2024, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из-за перепадов температур и погодных условий в Алтайском крае образовался гололед. Как сообщает пресс-центр МЧС России по региону, на этом фоне количество обращающихся в травмпункты выросло более чем в два раза.

Всего, по данным спасателей, с начала зимнего сезона гололед стал причиной более 7,5 тысячи травм.

Спасатели призвали людей подбирать нескользящую обувь, не спешить при ходьбе, смотреть под ноги и сохранять внимание, а также не держать руки в карманах – они помогают удерживать равновесие на скользкой дороге.

Напомним, что ранее жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна. При этом в комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город находится в таком состоянии.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 8

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Гость

17:04:54 18-01-2024

Город стоит на берегу Оби. Давайте думать о жителях! Посыпьте,пожалуйста,дороги песком. И не только центр. На Короленко - сплошной каток.

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Элен без ребят

18:52:20 18-01-2024

Гость (17:04:54 18-01-2024) Город стоит на берегу Оби. Давайте думать о жителях! Посыпьт... какой центр, вы о чем? тут гололед сплошной, только на пл. Советов на стороне администрации посыпано иногда. обычно я хожу на работу и обратно пешком от пл. Октября до пл. Советов и дорога занимает 9 минут, сейчас полчаса. это ужас какой-то. а вечером в темноте хоть плачь, хоть ползком... три дня на такси домой уезжаю, тк во доре до подъезда тоже не дойти пешком, а от такси недалеко)

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Гость

09:31:25 19-01-2024

Элен без ребят (18:52:20 18-01-2024) какой центр, вы о чем? тут гололед сплошной, только на пл. С... Во дворах вообще не чистят и не посыпают

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Гость

17:47:30 18-01-2024

Давайте без советов спасателей, просто посыпьте весь город, приходится передвигаться очень медленно.

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Гость

17:57:51 18-01-2024

А администрации города МЧС не желает ничего посоветовать?

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Татьяна

20:23:03 18-01-2024

Песка жалко посыпать, а людей не жалко бьются и администрации по барабану. Везде сыпать надо и во дворах и по дороге дайте указания всем службам.

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Гость

22:17:54 18-01-2024

Татьяна (20:23:03 18-01-2024) Песка жалко посыпать, а людей не жалко бьются и администраци... А обувь хорошую не пробовали покупать? Весной лёд растает и ветром поднимет этот песок нам в лица и окна. Совсем не приятно!

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Гость

12:04:38 19-01-2024

Гость (22:17:54 18-01-2024) А обувь хорошую не пробовали покупать? Весной лёд растае... не пробовали, не за что покупать, особенно пенсионерам

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