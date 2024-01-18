МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза
Спасатели дали советы, как не пострадать на скользкой дороге до работы
18 января 2024, 17:01, ИА Амител
Из-за перепадов температур и погодных условий в Алтайском крае образовался гололед. Как сообщает пресс-центр МЧС России по региону, на этом фоне количество обращающихся в травмпункты выросло более чем в два раза.
Всего, по данным спасателей, с начала зимнего сезона гололед стал причиной более 7,5 тысячи травм.
Спасатели призвали людей подбирать нескользящую обувь, не спешить при ходьбе, смотреть под ноги и сохранять внимание, а также не держать руки в карманах – они помогают удерживать равновесие на скользкой дороге.
Напомним, что ранее жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна. При этом в комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город находится в таком состоянии.
17:04:54 18-01-2024
Город стоит на берегу Оби. Давайте думать о жителях! Посыпьте,пожалуйста,дороги песком. И не только центр. На Короленко - сплошной каток.
18:52:20 18-01-2024
Гость (17:04:54 18-01-2024) Город стоит на берегу Оби. Давайте думать о жителях! Посыпьт... какой центр, вы о чем? тут гололед сплошной, только на пл. Советов на стороне администрации посыпано иногда. обычно я хожу на работу и обратно пешком от пл. Октября до пл. Советов и дорога занимает 9 минут, сейчас полчаса. это ужас какой-то. а вечером в темноте хоть плачь, хоть ползком... три дня на такси домой уезжаю, тк во доре до подъезда тоже не дойти пешком, а от такси недалеко)
09:31:25 19-01-2024
Элен без ребят (18:52:20 18-01-2024) какой центр, вы о чем? тут гололед сплошной, только на пл. С... Во дворах вообще не чистят и не посыпают
17:47:30 18-01-2024
Давайте без советов спасателей, просто посыпьте весь город, приходится передвигаться очень медленно.
17:57:51 18-01-2024
А администрации города МЧС не желает ничего посоветовать?
20:23:03 18-01-2024
Песка жалко посыпать, а людей не жалко бьются и администрации по барабану. Везде сыпать надо и во дворах и по дороге дайте указания всем службам.
22:17:54 18-01-2024
Татьяна (20:23:03 18-01-2024) Песка жалко посыпать, а людей не жалко бьются и администраци... А обувь хорошую не пробовали покупать? Весной лёд растает и ветром поднимет этот песок нам в лица и окна. Совсем не приятно!
12:04:38 19-01-2024
Гость (22:17:54 18-01-2024) А обувь хорошую не пробовали покупать? Весной лёд растае... не пробовали, не за что покупать, особенно пенсионерам