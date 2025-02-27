Глава Сбера поблагодарил Apple за решение уйти с российского рынка
Уход американской компании позволил запустить технологию "оплаты улыбкой", заявил Греф
27 февраля 2025, 19:30, ИА Амител
Глава Сбера Герман Греф выразил благодарность корпорации Apple за решение покинуть российский рынок. По его словам, это позволило ввести технологию оплаты по биометрии, пишет РИА Новости.
Греф напомнил, что компания Apple ввела санкции против российских пользователей, отключив в стране технологию платежей NFC. В ответ на это Сбер запустил функцию "оплаты улыбкой".
"Мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. "Оплата улыбкой" – это ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", – отметил глава Сбера.
По его словам, Сбер продолжит развивать сервис "оплаты улыбкой", поскольку он доступен и надежен. Хотя технология требует "раскачки", в компании видят "очень хорошую динамику", подчеркнул Греф.
19:53:31 27-02-2025
Стыдоба
20:28:24 27-02-2025
Новшества Сбера продолжают поражать большим смыслом и заботой о клиентах. ))) Самый богатый банк в стране в прошлом году закрыл удобный для клиентов офис на пр.Ленина с тремя банкоматами. Теперь надо идти за полкилометра в другой, где всего два банкомата и всегда очередь. Ещё с этого года потратить бонусы сберспасибо можно только через МП. То есть большинство пенсионеров не воспользуются, так как пожилым людям из-за проблем со зрением неудобно управлять личным кабинетом со смартфона. Да у многих кнопочные телефоны. А молодые нынче предпочитают другие банки, им банк с психологией монополиста не нужен.
07:05:56 28-02-2025
ни один банк, из известных мне, не берет плату за обслуживание карт. они и тут впереди всех