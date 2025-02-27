Глава Сбера поблагодарил Apple за решение уйти с российского рынка

Уход американской компании позволил запустить технологию "оплаты улыбкой", заявил Греф

27 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Оплата с помощью NFC / Фото: unsplash.com

Глава Сбера Герман Греф выразил благодарность корпорации Apple за решение покинуть российский рынок. По его словам, это позволило ввести технологию оплаты по биометрии, пишет РИА Новости.

Греф напомнил, что компания Apple ввела санкции против российских пользователей, отключив в стране технологию платежей NFC. В ответ на это Сбер запустил функцию "оплаты улыбкой".

"Мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. "Оплата улыбкой" – это ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", – отметил глава Сбера.

По его словам, Сбер продолжит развивать сервис "оплаты улыбкой", поскольку он доступен и надежен. Хотя технология требует "раскачки", в компании видят "очень хорошую динамику", подчеркнул Греф.