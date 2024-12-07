В России не станут запрещать продажу техники Apple

По словам депутата Антона Горелкина, те, кто распространяет утверждения о якобы будущем запрете, пытаются манипулировать общественным мнением

07 декабря 2024, 16:29, ИА Амител

iPhone 16 Pro / Фото: Amanz / unsplash.com

Запрета на продажу техники Apple в России не будет, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

6 декабря комиссия РОЦИТ по развитию электронной торговли обсудила законопроект о RuStore. По словам парламентария, его основная задача – создать условия, при которых Apple разрешит российским пользователям установку приложений из альтернативного магазина.

"По сути, это тот же механизм, что уже действует в ЕС. Запрета на продажу техники Apple не будет. Те, кто распространяет такие утверждения, пытаются манипулировать общественным мнением. Никаких ограничителей, которые могли бы к этому привести, наш законопроект не содержит", – пояснил Горелкин.

Apple прекратила официальные продажи своих устройств в России в 2022 году. Однако ее продукция по-прежнему доступна в стране благодаря параллельному и серому импорту. Сама Apple при этом не ушла из РФ, а лишь приостановила деятельность.