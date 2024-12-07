В России не станут запрещать продажу техники Apple
По словам депутата Антона Горелкина, те, кто распространяет утверждения о якобы будущем запрете, пытаются манипулировать общественным мнением
07 декабря 2024, 16:29, ИА Амител
Запрета на продажу техники Apple в России не будет, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
6 декабря комиссия РОЦИТ по развитию электронной торговли обсудила законопроект о RuStore. По словам парламентария, его основная задача – создать условия, при которых Apple разрешит российским пользователям установку приложений из альтернативного магазина.
"По сути, это тот же механизм, что уже действует в ЕС. Запрета на продажу техники Apple не будет. Те, кто распространяет такие утверждения, пытаются манипулировать общественным мнением. Никаких ограничителей, которые могли бы к этому привести, наш законопроект не содержит", – пояснил Горелкин.
Apple прекратила официальные продажи своих устройств в России в 2022 году. Однако ее продукция по-прежнему доступна в стране благодаря параллельному и серому импорту. Сама Apple при этом не ушла из РФ, а лишь приостановила деятельность.
17:58:29 07-12-2024
А чё импортозамещатели ?
18:41:43 08-12-2024
как раз дочери новый планируем брать
22:12:46 08-12-2024
Лучше бы запретили, но не запретят так как вся дума с ними ходит).
08:05:14 09-12-2024
Нельзя огрызок запрещать! Вот запретишь, и как натурала от ненатурала отличить?
09:44:59 09-12-2024
Бред какой то. Как они хотят заставить apple работать со сторонними магазинами как в EC? Если яблоко официально не поставляется к нам. Будут пугать запретом продажи? Так они а так не продают здесь. Серые импортеры будут rustore ставить?
10:57:46 09-12-2024
ясно понятно, но давайте в госдумме запретим использование таких гадетов? тогдаа и народу запрет махом прилетит)))