НОВОСТИЭкономика

Глава Сбербанка рассказал, как хранит свои сбережения и где больше всего зарабатывает

Сбережения он разделил на две части

13 сентября 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в чем хранит свои сбережения для стабильного дохода, сообщает RT.

Греф отметил, что он не гонится за высокой доходностью. Примерно 60% его сбережений приходится на облигации, 40% – на акции.

"У меня сбалансированный портфель. Инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно", – рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Также Греф указал, что больше всего в 2023 году он заработал на Сбербанке.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
зарплаты

Комментарии 7

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Гость

16:59:48 13-09-2023

Слово "зарабатывает " к этому персонажу не уместно. Нужно писать "имеет"

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Александр

18:04:29 13-09-2023

Гость (16:59:48 13-09-2023) Слово "зарабатывает " к этому персонажу не уместно. Нужно п... Я когда-то работал в Сбере. Сейчас пенсионер. Такого деятельность и трудоспособного руководителя как Г.Греф поискать. Всем бы предприятиям по Графу и USA с Китаем были бы в ж.... И не надо считать чужие деньги. Он их заработал.

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Гость

17:31:51 13-09-2023

Знаем, куда они все инвестируют.

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Гость

17:45:49 13-09-2023

Вон он гад в окне маячит, за спиною штепсель прячет... ©

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Олег

01:13:51 14-09-2023

инсайдерка?))

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Т.Б.

13:56:26 14-09-2023

Очень удачно "заработал" на средствах вкладчиков, которые практически конфисковал в 1991 г. Многие из них уже в ином мире, а вернуть награбленное оставшимся слабо???? Зато - сбалансированный портфель!!!!

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Анна

14:08:00 14-09-2023

А когда он наши вклады вернет сворованные в 90г.

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