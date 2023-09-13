Глава Сбербанка рассказал, как хранит свои сбережения и где больше всего зарабатывает
Сбережения он разделил на две части
13 сентября 2023, 16:44, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в чем хранит свои сбережения для стабильного дохода, сообщает RT.
Греф отметил, что он не гонится за высокой доходностью. Примерно 60% его сбережений приходится на облигации, 40% – на акции.
"У меня сбалансированный портфель. Инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно", – рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Также Греф указал, что больше всего в 2023 году он заработал на Сбербанке.
16:59:48 13-09-2023
Слово "зарабатывает " к этому персонажу не уместно. Нужно писать "имеет"
18:04:29 13-09-2023
Гость (16:59:48 13-09-2023) Слово "зарабатывает " к этому персонажу не уместно. Нужно п... Я когда-то работал в Сбере. Сейчас пенсионер. Такого деятельность и трудоспособного руководителя как Г.Греф поискать. Всем бы предприятиям по Графу и USA с Китаем были бы в ж.... И не надо считать чужие деньги. Он их заработал.
17:31:51 13-09-2023
Знаем, куда они все инвестируют.
17:45:49 13-09-2023
Вон он гад в окне маячит, за спиною штепсель прячет... ©
01:13:51 14-09-2023
инсайдерка?))
13:56:26 14-09-2023
Очень удачно "заработал" на средствах вкладчиков, которые практически конфисковал в 1991 г. Многие из них уже в ином мире, а вернуть награбленное оставшимся слабо???? Зато - сбалансированный портфель!!!!
14:08:00 14-09-2023
А когда он наши вклады вернет сворованные в 90г.