Сбережения он разделил на две части

13 сентября 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в чем хранит свои сбережения для стабильного дохода, сообщает RT.

Греф отметил, что он не гонится за высокой доходностью. Примерно 60% его сбережений приходится на облигации, 40% – на акции.

"У меня сбалансированный портфель. Инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно", – рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Также Греф указал, что больше всего в 2023 году он заработал на Сбербанке.