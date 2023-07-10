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Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан

10 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан. Как сообщает ТАСС, документ выложили на портале правовой информации.

Закон вводит договоры долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Присоединиться к программе можно заключив договор, а выплаты могут выплачивать не только на себя, но и в пользу других людей.

При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан. Пополнять его можно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений. Сбережения могут использоваться как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Отметим, что средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода не выйдет. Такое возможно лишь при особых жизненных ситуациях — для лечения или при потере кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством.

Комментарии 12

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Гость

22:12:40 10-07-2023

Мошенники, не?

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Гость

22:31:46 10-07-2023

С каких пор Путин стал участвовать в банковских продуктах.

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пенсионер

07:05:38 11-07-2023

Закон вводит договоры долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Очередная афёра от государства,потом этот фонд исчезнет в неизвестном направлении как уже было не раз.Да и деньги просто обесценятся при такой инфляции.Но и это ещё не всё прочитал нужно вносить не менее 400.000 руб.в год и где возьмёт такие деньги простой рабочий????.

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Гость

07:43:28 11-07-2023

У Остапа Бендера тоже было множество способов отъёма денег

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Гость

08:03:09 11-07-2023

Было уже: "12 тысяч в год вносишь сам-12 тысяч вносит государство". И куда эта программа делась? Как сработала?

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Гость

08:11:16 11-07-2023

Вот теперь заживем....

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Гость

08:49:53 11-07-2023

Очередной лохотрон от ВВП

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Гость

09:25:56 11-07-2023

Под личные гарантии

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Гость

10:06:00 11-07-2023

Ну на этот то раз точно не обманут?

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Гость

10:16:36 11-07-2023

Ой все... Нет, без лоха жизнь, как говорится... Найдутся те, кто радостно туда денежки потащит. Поле чудес в стране дураков. Очередное.

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Гость

10:36:32 11-07-2023

Гость (10:16:36 11-07-2023) Ой все... Нет, без лоха жизнь, как говорится... Найдутся те,... Согласен, та женщина, которая 6 лямов мошенникам перевела, точно вложится )))

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Афиноген

14:39:20 11-07-2023

Уж больно сказку про Буратино напоминает.

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