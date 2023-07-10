Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан

10 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан. Как сообщает ТАСС, документ выложили на портале правовой информации.

Закон вводит договоры долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Присоединиться к программе можно заключив договор, а выплаты могут выплачивать не только на себя, но и в пользу других людей.

При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан. Пополнять его можно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений. Сбережения могут использоваться как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Отметим, что средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода не выйдет. Такое возможно лишь при особых жизненных ситуациях — для лечения или при потере кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством.