Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан
10 июля 2023, 20:59, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан. Как сообщает ТАСС, документ выложили на портале правовой информации.
Закон вводит договоры долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Присоединиться к программе можно заключив договор, а выплаты могут выплачивать не только на себя, но и в пользу других людей.
При принятии закона в Госдуме в пояснительной записке указывали, что такая программа будет простым и интересным финансовыми продуктом для граждан. Пополнять его можно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений. Сбережения могут использоваться как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Отметим, что средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода не выйдет. Такое возможно лишь при особых жизненных ситуациях — для лечения или при потере кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством.
22:12:40 10-07-2023
Мошенники, не?
22:31:46 10-07-2023
С каких пор Путин стал участвовать в банковских продуктах.
07:05:38 11-07-2023
Закон вводит договоры долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Очередная афёра от государства,потом этот фонд исчезнет в неизвестном направлении как уже было не раз.Да и деньги просто обесценятся при такой инфляции.Но и это ещё не всё прочитал нужно вносить не менее 400.000 руб.в год и где возьмёт такие деньги простой рабочий????.
07:43:28 11-07-2023
У Остапа Бендера тоже было множество способов отъёма денег
08:03:09 11-07-2023
Было уже: "12 тысяч в год вносишь сам-12 тысяч вносит государство". И куда эта программа делась? Как сработала?
08:11:16 11-07-2023
Вот теперь заживем....
08:49:53 11-07-2023
Очередной лохотрон от ВВП
09:25:56 11-07-2023
Под личные гарантии
10:06:00 11-07-2023
Ну на этот то раз точно не обманут?
10:16:36 11-07-2023
Ой все... Нет, без лоха жизнь, как говорится... Найдутся те, кто радостно туда денежки потащит. Поле чудес в стране дураков. Очередное.
10:36:32 11-07-2023
Гость (10:16:36 11-07-2023) Ой все... Нет, без лоха жизнь, как говорится... Найдутся те,... Согласен, та женщина, которая 6 лямов мошенникам перевела, точно вложится )))
14:39:20 11-07-2023
Уж больно сказку про Буратино напоминает.