Глава СК РФ поручил разобраться в проблеме с жильём для сироты из Алтайского края

С 2019 года и по настоящее время молодой человек не получил положенную ему квартиру

15 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения в общественную приёмную поручил руководителю СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о расследовании уголовного дела. О помощи попросил сирота, не получивший квартиру.

Молодой человек рассказал, что до 2007 года он жил в детском доме, сотрудники которого не подготовили документы на то, чтобы он мог получить квартиру.

В 2019 году суд восстановил его право на получение жилья, однако до сих пор ключей он не получил.

Исполнение получения Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.