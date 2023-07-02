Глава СК РФ потребовал доклад о загрязнении Барнаулки
Проверку начали после информации о загрязнении реки, опубликованной в соцсетях
02 июля 2023, 08:01, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании загрязнения реки Барнаулки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что 29 июня на поверхности реки обнаружили следы разлива нефтепродуктов. На воде установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. В Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о ходе процессуальной проверки и ее результатах", – сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
09:16:19 02-07-2023
Если полицаи не поймают вредителей все очистительные работы за их фонд З/П
10:14:05 02-07-2023
Обь стала самой грязной рекой и с каждым годом становиться только грязнее, Москва тут только усугубляет своими дотациями и субсидиями. В принципе благодаря антиэкологичной позиции московских властей Обь и превратилась в сточную канаву
12:35:07 02-07-2023
Ржущие смайлики от приложивших усилия к этому или от дури в мозгах?!!
13:42:43 02-07-2023
Если эксковатором чистить русло пивоварки, то не мудрено попадания масла в реку. Нет такой гидро технике, которая не сопливит. И этим вопросом занимается сам Бастрикин?!