Глава СК РФ потребовал доклад о загрязнении Барнаулки

Проверку начали после информации о загрязнении реки, опубликованной в соцсетях

02 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании загрязнения реки Барнаулки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 29 июня на поверхности реки обнаружили следы разлива нефтепродуктов. На воде установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. В Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.



"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о ходе процессуальной проверки и ее результатах", – сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

