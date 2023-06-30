Как выглядит река Барнаулка, в которой обнаружили разлив нефтепродуктов
Возле боновых заграждений уже собралось приличное количество химикатов
30 июня 2023, 16:46, ИА Амител
Фото: amic.ru
Вечером 29 июня на поверхности реки Барнаулки обнаружили разлив нефтепродуктов. В Центральном районе ввели режим повышенной готовности. На самой реке уже установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. Возле них скопилось уже приличное количество химикатов.
Как выглядит река Барнаулка сейчас – в фоторепортаже amic.ru.
17:32:37 30-06-2023
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