Как выглядит река Барнаулка, в которой обнаружили разлив нефтепродуктов

Возле боновых заграждений уже собралось приличное количество химикатов

30 июня 2023, 16:46, ИА Амител





















Фото: amic.ru

Вечером 29 июня на поверхности реки Барнаулки обнаружили разлив нефтепродуктов. В Центральном районе ввели режим повышенной готовности. На самой реке уже установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. Возле них скопилось уже приличное количество химикатов.

Как выглядит река Барнаулка сейчас – в фоторепортаже amic.ru.