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Как выглядит река Барнаулка, в которой обнаружили разлив нефтепродуктов

Возле боновых заграждений уже собралось приличное количество химикатов

30 июня 2023, 16:46, ИА Амител

Вечером 29 июня на поверхности реки Барнаулки обнаружили разлив нефтепродуктов. В Центральном районе ввели режим повышенной готовности. На самой реке уже установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. Возле них скопилось уже приличное количество химикатов.

Как выглядит река Барнаулка сейчас – в фоторепортаже amic.ru.

Комментарии 4

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Гость

17:32:37 30-06-2023

А как выглядят полицаи, которые не нашли поеступника ?

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Гость

18:49:17 30-06-2023

Гость (17:32:37 30-06-2023) А как выглядят полицаи, которые не нашли поеступника ?... В точности как ты выглядят. Руки-ноги и тоже отсутствие телепатии и ясновидения

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Гость

20:35:23 30-06-2023

Слили те о ком нельзя говорить?

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Гость

20:39:49 30-06-2023

Танкер на мель сел?

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