Глава СК РФ потребовал доклад после избиения подростков в Алтайском крае

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"

04 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/957362

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СК.

"В социальных медиа сообщается, что в Барнауле лицами неславянской внешности совершено нападение на группу несовершеннолетних. Согласно размещенного в Сети видео, один из подростков подвергся серьезным побоям", – сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина брызнул баллончиком в лицо водителя автобуса № 53, шофер обратился в полицию.