Глава СК РФ потребовал доклад после избиения подростков в Алтайском крае
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"
04 февраля 2024, 17:55, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СК.
"В социальных медиа сообщается, что в Барнауле лицами неславянской внешности совершено нападение на группу несовершеннолетних. Согласно размещенного в Сети видео, один из подростков подвергся серьезным побоям", – сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина брызнул баллончиком в лицо водителя автобуса № 53, шофер обратился в полицию.
19:10:33 04-02-2024
До каких пор эти черные будут у нас хозяйничать? Каждый день над девушками издеваются, пацанов избивают, но все молчат!
12:54:11 05-02-2024
Гость (19:10:33 04-02-2024) До каких пор эти черные будут у нас хозяйничать? Каждый день... Я малая была, в 90-х их мочили в Барнауле бывшие зэки и молодежь. По ходу к этому вернемся, если не будут приняты меры
19:15:22 04-02-2024
Надо заставить этих законы соблюдать и уважать Россиян! А то как у себя дома беспределят
04:52:01 05-02-2024
Гость (19:15:22 04-02-2024) Надо заставить этих законы соблюдать и уважать Россиян! А то... У себя-то они как раз себя ведут тихо.
06:51:40 05-02-2024
Бастрыкин и прочие господа начали завозить черножопых как дешёвую рабочую силу для своих коттеджей, дач и т.д. А теперь они становятся не дешёвой, но опасной криминальной силой против обычных людей и ,надеюсь, господ тоже.
08:56:04 05-02-2024
Гость (06:51:40 05-02-2024) Бастрыкин и прочие господа начали завозить черножопых как де... Их сразу завозили как таран против русских. Вы посмотрите статистику: каждый день папуасы избивают и унижают русских, и им за это никаких наказаний. А стоит русским ответить, как тут же вонь до потолка про "национализм" и тяжелая статья...
12:08:38 05-02-2024
Если их не завозить,тогда убыль населения составит не 500 человек,или полторы тысячи,а десятки тысяч. А эти недорого обходятся и заветы президента о многодетности перевыполняются. А в руководстве краем патриотов нет.