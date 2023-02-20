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Глава СКР назвал предателями знаменитостей, критикующих ВС РФ из-за рубежа

Такие люди также негативно влияют на культурное сознание людей, считает Александр Бастрыкин

20 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных россиян, которые критикуют ВС РФ из-за рубежа. Его слова приводит ТАСС.

"Когда эти известные личности, сделав своё благосостояние в России, в том числе за счёт соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя", – сказал он.

Кроме того, по его словам, такие люди, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своём творчестве. Они могут негативно влиять на культурное сознание и ценности своей большой аудитории, а также способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо разделялись, отметил Бастрыкин.

В интервью ТАСС глава СКР также рассказал, что представители ВСУ отрубают головы погибшим иностранным наёмникам.

Комментарии 15

  • Господин Песков не согласен "Это испуганные патриоты" С
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надо заказать им дорогу назад.Не дай Бог разрешат им возвратиться,да ещё на то же место.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Они присягу на верность родине не давали.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Они присягу на верность родине не давали."- ну так и Родина их принимать обратно не обязана...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Не спрашивай, что родина может сделать для тебя, спроси что ты можешь сделать для родины, так, что-ли?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Маргарита Симоньян в последнем интервью (Эмпатия Манучи) сказала, что она покинет свой пост,если это отребье вернется в Россию,да ещё в том же качестве.В конце прочитала стихотворение Симонова "Открытое письмо".До слёз...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • песковы - более еще глубоко эшелонированные "патриоты", эти или правильно говорят или молчат, проговариваются ооочень редко. Последний раз Песков в частности о встрече Путина и Зеленского, ну и конечно о т.н. "мирных" переговорах в Турции - это лакмусовая бумажка!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • У нас ведь не то, что на загнивающем западе. Где человек не может иметь своё мнение. У нас свобода и человек может думать и говорить, что думает, главное чтобы это мнение совпадало с официальной позицией государства
    20 февраля, Гость   Ответить
  • про пескова- согласен 100%...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • фразу-не спрашивай.что родина может сделать для тебя...говорил Кеннеди. Он плохо кончил:)))
    20 февраля, Гость   Ответить
  • главное чтобы это мнение совпадало с официальной позицией государства =================================== Государство, это слуга народа..... Слуги попутали берега.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А у них есть варианты? Если будут критиковать не уезжая, тогда дружной толпой мгновенно заедут к Новальному.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • давать нелицеприятные оценки --- в заголовке слово "критикуют", а критика бывает конструктивная. Получается в заголовке неточность
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А как быть, если Россия, по их мнению, свернула не туда?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Понятие не туда расплывчато. Если туда, это утилизировать бандеровцев гиперзвуковыми ракетами, а не совсем так, как сейчас, то это одно, а если высказываться в пользу бандеровцев, то это другое
    21 февраля, Гость   Ответить
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