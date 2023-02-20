Глава СКР назвал предателями знаменитостей, критикующих ВС РФ из-за рубежа

Такие люди также негативно влияют на культурное сознание людей, считает Александр Бастрыкин

20 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных россиян, которые критикуют ВС РФ из-за рубежа. Его слова приводит ТАСС.

"Когда эти известные личности, сделав своё благосостояние в России, в том числе за счёт соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя", – сказал он.

Кроме того, по его словам, такие люди, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своём творчестве. Они могут негативно влиять на культурное сознание и ценности своей большой аудитории, а также способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо разделялись, отметил Бастрыкин.

В интервью ТАСС глава СКР также рассказал, что представители ВСУ отрубают головы погибшим иностранным наёмникам.