Украинские солдаты отрубают головы погибшим наёмникам, заявил Бастрыкин

Это делают для того, чтобы их нельзя было опознать, отметил глава СКР

20 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Представители Вооружённых сил Украины отрубают головы и кисти погибшим наёмникам, сообщил агентству ТАСС глава СКР Александр Бастрыкин.

"Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы", – сказал он.

По словам Бастрыкина, несколько таких тел нашли в зоне СВО, и по записям в мобильных телефонах установили, что они принадлежат наёмникам из Польши.

В беседе с ТАСС Бастрыкин также заявил, что следствие подтвердило, что за организацией недавнего теракта на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.