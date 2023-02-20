НОВОСТИПроисшествия

Украинские солдаты отрубают головы погибшим наёмникам, заявил Бастрыкин

Это делают для того, чтобы их нельзя было опознать, отметил глава СКР

20 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Представители Вооружённых сил Украины отрубают головы и кисти погибшим наёмникам, сообщил агентству ТАСС глава СКР Александр Бастрыкин.

"Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы", – сказал он.

По словам Бастрыкина, несколько таких тел нашли в зоне СВО, и по записям в мобильных телефонах установили, что они принадлежат наёмникам из Польши.

В беседе с ТАСС Бастрыкин также заявил, что следствие подтвердило, что за организацией недавнего теракта на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

Комментарии 19

  • Зачем скрывать. Всё знают.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надо было тем представителям вс украины до отрубания или сразу после мобильники наёмников разбить.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • и перекрашивают некоторых
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Зачем скрывать. Всё знают." - возможно, что там под видом добровольных наемников участвуют ДЕЙСТВУЮЩИЕ военнослужащие других стран, например Сэшэасии или той же Польши. А это уже прямое объявление войны. А так юридически все чисто.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А кувалдами по башке не бьют ?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Жескач!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А кувалдами по башке не бьют ?----------------------Не, только по жопе, таким как ты.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Не понятно, в чем проблема, ну если и действующие военнослужащие, скажут, что в отпуске
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Даже если выяснится, что действующие польские военные и что, ядерного удара ведь не будет, а ничего другого они не боятся
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Смысла у этого нет. Отрезать головы не наемникам есть смысл, чтобы не платить страховку, а зачем наемникам, не понятно. Если бы это не сказал Бастрыкин, было бы похоже на фейк
    20 февраля, Гость   Ответить
  • ахахаа. а негоров отбеливают!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • а куда они потом отрезанные головы девают?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "скажут, что в отпуске" - не, отмазка не канает. Это не детский сад, а международные отношения.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Негры сейчас в америке Дартаньяны.Перед их ботфорами сгибают колени.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А российская сторона выдаёт пленным деньги посылает на отдых в ОАЭ. Так ведь?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Знаки препинания при прямой речи?! Неее. Не слышали о таком
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Чем ужасней ложь, тем легко в нее верят.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "А это уже прямое объявление войны."---------- пропаганда совсем мозг выела? В голове у тебя война=)
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В морозилку останки. Как на пароход наберется, отгрузить в Польшу с помпой, СМИ, с рекламой гуманизма.
    20 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров