Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения бойца СВО и его супруги на Алтае
Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства
09 июня 2025, 21:53, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника спецоперации и его супруги в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.
"В средствах массовой информации сообщается, что в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Отмечается, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину. Когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ей также были причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении.
По данному факту алтайские следователи проводят процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело, "дав надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) органов профилактики".
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
22:41:50 09-06-2025
Уже известно, что эти подростки были не славянской внешности.
22:47:34 09-06-2025
С чего бы? Неужели Горняк так одичал, что подростки просто так кидаются на людей? Или была причина?
22:54:32 09-06-2025
А так в целом типо можно, просто неординарный случай?
09:58:21 10-06-2025
Гость (22:54:32 09-06-2025) А так в целом типо можно, просто неординарный случай?...
"Все животные равны, но некоторые равнее" (с) "Скотный двор"
08:20:34 10-06-2025
Побои декриминализировали. Вот руки швали повсеместно и распоясали.
10:13:28 10-06-2025
Гость (08:20:34 10-06-2025) Побои декриминализировали. Вот руки швали повсеместно и расп... Если бы знали, что за драку уголовная статья, многие бы не начинали кулачные бои, которые зачастую завершаются убийством. Так называемая "декриминализация" за драку объявляет право физически сильного превыше всего.
09:40:41 10-06-2025
Сам Бастрыкин - тот еще "гений", не вылезает из телеграмовской подписки, все везде "ведает" (осведомленный гость) - везде свой нос засунет.
11:31:53 10-06-2025
Алтай (09:40:41 10-06-2025) Сам Бастрыкин - тот еще "гений", не вылезает из телеграмовск... если пустить это дело на самотек то боевые товарищи этого солдата сами наведут там порядок. Есстественно жестко и с пацанами этими и с их родителями. Тогда горняк этот вообще во всех новостях прогремит. Вы этого чтоли хотите? Кстати я вполне допускаю что такие случаи подросткового хулиганства -задание сбу украины чтобы дестабилизировать обстановку а вот это уже - сигнал местным фсб, да еще какой сигнал
09:11:00 11-06-2025
Гость (11:31:53 10-06-2025) если пустить это дело на самотек то боевые товарищи этого со... Тогда боевые товарищи отправятся лес валить или руду добывать и там проявят героизм. Сначала надо узнать причину нападения и исключить в дальнейшем такие ситуации.