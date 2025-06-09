Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения бойца СВО и его супруги на Алтае

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства

09 июня 2025, 21:53, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника спецоперации и его супруги в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.

"В средствах массовой информации сообщается, что в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Отмечается, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину. Когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ей также были причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении.

По данному факту алтайские следователи проводят процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело, "дав надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) органов профилактики".

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.