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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения бойца СВО и его супруги на Алтае

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства

09 июня 2025, 21:53, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника спецоперации и его супруги в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.

"В средствах массовой информации сообщается, что в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Отмечается, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину. Когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ей также были причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении. 

По данному факту алтайские следователи проводят процессуальную проверку. 

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело, "дав надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) органов профилактики".

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Алтайский край Происшествия Горняк

Комментарии 9

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Гость

22:41:50 09-06-2025

Уже известно, что эти подростки были не славянской внешности.

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Гость

22:47:34 09-06-2025

С чего бы? Неужели Горняк так одичал, что подростки просто так кидаются на людей? Или была причина?

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Гость

22:54:32 09-06-2025

А так в целом типо можно, просто неординарный случай?

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Sic semper tyrannis

09:58:21 10-06-2025

Гость (22:54:32 09-06-2025) А так в целом типо можно, просто неординарный случай?...
"Все животные равны, но некоторые равнее" (с) "Скотный двор"

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Гость

08:20:34 10-06-2025

Побои декриминализировали. Вот руки швали повсеместно и распоясали.

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Гость

10:13:28 10-06-2025

Гость (08:20:34 10-06-2025) Побои декриминализировали. Вот руки швали повсеместно и расп... Если бы знали, что за драку уголовная статья, многие бы не начинали кулачные бои, которые зачастую завершаются убийством. Так называемая "декриминализация" за драку объявляет право физически сильного превыше всего.

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Алтай

09:40:41 10-06-2025

Сам Бастрыкин - тот еще "гений", не вылезает из телеграмовской подписки, все везде "ведает" (осведомленный гость) - везде свой нос засунет.

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Гость

11:31:53 10-06-2025

Алтай (09:40:41 10-06-2025) Сам Бастрыкин - тот еще "гений", не вылезает из телеграмовск... если пустить это дело на самотек то боевые товарищи этого солдата сами наведут там порядок. Есстественно жестко и с пацанами этими и с их родителями. Тогда горняк этот вообще во всех новостях прогремит. Вы этого чтоли хотите? Кстати я вполне допускаю что такие случаи подросткового хулиганства -задание сбу украины чтобы дестабилизировать обстановку а вот это уже - сигнал местным фсб, да еще какой сигнал

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Гость

09:11:00 11-06-2025

Гость (11:31:53 10-06-2025) если пустить это дело на самотек то боевые товарищи этого со... Тогда боевые товарищи отправятся лес валить или руду добывать и там проявят героизм. Сначала надо узнать причину нападения и исключить в дальнейшем такие ситуации.

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