В Новосибирске толпа подростков избила школьника и угрожала ему прострелить колени

Мать пострадавшего обратилась в полицию

24 мая 2025, 16:56, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске толпа подростков 22 мая избила 15-летнего школьника на улице Зорге, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам матери пострадавшего, ее сын познакомился с этой компанией год назад. Поначалу они все вместе гуляли, но через несколько месяцев приятели завели парня за гаражи и отобрали мелочь и телефон. Юноша пригрозил им полицией и хулиганы вернули устройство. Родители не стали тогда писать заявление. А 22 мая парня избили.

"Сын шел с друзьями по улице и встретил девушку из той компании и еще двух парней. Девушка заявила, что он якобы виноват в ситуации с сотовым", – рассказала сибирячка.

Затем к компании присоединились еще трое, и каждый из них ударил подростка, снимая все это на видео. "Потом они достали травматический пистолет и спросили: "Может, тебе колени прострелить по приколу?" Сын испугался, а они его отвели в другое место и там продолжили его избивать", – рассказала она.

Школьник в итоге вырвался и убежал в соседний двор, где его спасла женщина. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левого плеча и сильную гематому на голове. Мать написала заявление в полицию.