В Новосибирске толпа подростков избила школьника и угрожала ему прострелить колени
Мать пострадавшего обратилась в полицию
24 мая 2025, 16:56, ИА Амител
В Новосибирске толпа подростков 22 мая избила 15-летнего школьника на улице Зорге, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам матери пострадавшего, ее сын познакомился с этой компанией год назад. Поначалу они все вместе гуляли, но через несколько месяцев приятели завели парня за гаражи и отобрали мелочь и телефон. Юноша пригрозил им полицией и хулиганы вернули устройство. Родители не стали тогда писать заявление. А 22 мая парня избили.
"Сын шел с друзьями по улице и встретил девушку из той компании и еще двух парней. Девушка заявила, что он якобы виноват в ситуации с сотовым", – рассказала сибирячка.
Затем к компании присоединились еще трое, и каждый из них ударил подростка, снимая все это на видео. "Потом они достали травматический пистолет и спросили: "Может, тебе колени прострелить по приколу?" Сын испугался, а они его отвели в другое место и там продолжили его избивать", – рассказала она.
Школьник в итоге вырвался и убежал в соседний двор, где его спасла женщина. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левого плеча и сильную гематому на голове. Мать написала заявление в полицию.
17:22:56 24-05-2025
откуда "травмат" у подростка ?
20:29:39 24-05-2025
Шинник (17:22:56 24-05-2025) откуда "травмат" у подростка ?... А по поводу всего остального вопросов нет?
21:55:15 24-05-2025
Шинник (17:22:56 24-05-2025) откуда "травмат" у подростка ?... Каждому этим травматом настучать по голове. А родителей стерилизовать, чтобы больше шлак не плодили.
18:01:06 24-05-2025
Ну вот. Значит с 90х ничего не поменялось
18:19:50 24-05-2025
Целый год мальчик дружил с этими бандитами. А потом "я не такая"?
21:55:01 24-05-2025
типичная шпана, обязательно надо все заснять дабы похвастаться, а насчет пукалки, ну тут все логично, сопляк взял у папаши пукалку, в итоге папаню своего подставил.
Вот отправить малолеток в черный дельфин на месяц очки драить по приколу, насмотрятся на всю свою жизнь и поймут что их ждет в будущем.
Или же отец пострадавшего их по приколу отметелит или же их по приколу опустят.
22:00:59 24-05-2025
как можно в наше время так бесконтрольно позволять по улице гулять, это же во все времена один итог, мамаша
09:54:08 26-05-2025
Гость (22:00:59 24-05-2025) как можно в наше время так бесконтрольно позволять по улице ... Так то диточке 15 лет. До какого возраста вы предлагаете детей за ручку выгуливать?
08:46:51 25-05-2025
Это рабочая окраина Новосибирска, у меня жена оттуда.
08:58:40 25-05-2025
Вот где же всего этого нахватались? В школе, дома, на улице или ТВ..
12:14:51 25-05-2025
dok_СФ (08:58:40 25-05-2025) Вот где же всего этого нахватались? В школе, дома, на улице ... Яблоко от яблони. Родители, видимо, днище днищенское. Хотя, может, и с баблом,но без мозгов. Этих отморозков надо стерилизовать без наркоза, чтобы впечатления на всю жизнь остались, и заснять на видео для родителей.