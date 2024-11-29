Глава соццентра на Алтае, где умерли люди, назвал возможную причину отравления

Основное направление работы учреждения – адаптация бывших осужденных людей

29 ноября 2024, 07:14, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Причиной заболевания людей в частном соццентре "Рубикон" могла стать ротавирусная инфекция. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава центра Алик Гельфенбайн.

По его словам, об этом ему сказали медики. Они взяли все мазки и пробы пищи.

"Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты. Дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов", – рассказал Гельфенбайн.

Всего в центре находилось 28 человек, с учетом трех погибших. Директор заявил, что госпитализированы еще 18 постояльцев. Сам глава центра чувствует себя хорошо, а все пострадавшие – пенсионеры.

Как отметил Гельфенбайн, проблема началась примерно неделю назад. Сначала заболел один человек – ему вызвали скорую. Медики поставили укол и рассказали, как лечиться.

"Через несколько дней ему стало хуже. Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом – еще у одного", – сообщил глава центра.

Основное направление работы организации – адаптация бывших осужденных людей. По словам директора, центр посещал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев, а также представители социальной защиты Калманского района. Замечаний относительно санитарных норм не поступало.