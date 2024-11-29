Глава соццентра на Алтае, где умерли люди, назвал возможную причину отравления
Основное направление работы учреждения – адаптация бывших осужденных людей
29 ноября 2024, 07:14, ИА Амител
Причиной заболевания людей в частном соццентре "Рубикон" могла стать ротавирусная инфекция. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава центра Алик Гельфенбайн.
По его словам, об этом ему сказали медики. Они взяли все мазки и пробы пищи.
"Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты. Дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов", – рассказал Гельфенбайн.
Всего в центре находилось 28 человек, с учетом трех погибших. Директор заявил, что госпитализированы еще 18 постояльцев. Сам глава центра чувствует себя хорошо, а все пострадавшие – пенсионеры.
Как отметил Гельфенбайн, проблема началась примерно неделю назад. Сначала заболел один человек – ему вызвали скорую. Медики поставили укол и рассказали, как лечиться.
"Через несколько дней ему стало хуже. Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом – еще у одного", – сообщил глава центра.
Основное направление работы организации – адаптация бывших осужденных людей. По словам директора, центр посещал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев, а также представители социальной защиты Калманского района. Замечаний относительно санитарных норм не поступало.
09:09:57 29-11-2024
такая вот медицина в регионе (
13:27:55 29-11-2024
смерти из-за ротавируса? ну такое ребята... 18 век, примерно.