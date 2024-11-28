В алтайском частном социальном центре три человека умерли от отравления

Возбуждено уголовное дело

28 ноября 2024, 23:17, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев в частной соцорганизации в Калманском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Днем 28 ноября в учреждении, расположенном в селе Калистратиха, нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наиболее опытные сотрудники ведомства работают на месте.

"По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", – заявили в пресс-службе.

Свою проверку начала и алтайская прокуратура. По ее данным, в общей сложности умерли три человека. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения федерального законодательства. На месте работает территориальный прокурор, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.