В алтайском частном социальном центре три человека умерли от отравления
Возбуждено уголовное дело
28 ноября 2024, 23:17, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев в частной соцорганизации в Калманском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Днем 28 ноября в учреждении, расположенном в селе Калистратиха, нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наиболее опытные сотрудники ведомства работают на месте.
"По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", – заявили в пресс-службе.
Свою проверку начала и алтайская прокуратура. По ее данным, в общей сложности умерли три человека. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения федерального законодательства. На месте работает территориальный прокурор, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.
05:31:03 29-11-2024
Закрывать эти частные мелкие организации. Они только деньги сдирают.
08:57:03 29-11-2024
Коля (05:31:03 29-11-2024) Закрывать эти частные мелкие организации. Они только деньги ... а государственных много видели? как только государство начнет заниматься этой проблемой. частные сами закроются. а пока только так.
09:02:53 29-11-2024
Вот они все эти частные центры,клиники и прочие шарашки нацеленные на извлечение прибыли.Но отнюдь не на благо человека и общества.
10:46:00 29-11-2024
в государственный дом-интернат не попасть! вернее попасть но нужно обладать хорошим здоровьем и не иметь вредных привычек, иначе не возьмут. повысили порог по возрасту, не удевлюсь что скоро только после 100 лет можно будет оформится в дом-интернат. вообщем из Алтайских пенсионеров готовим команду на МКС. спасибо министру социальной сферы АК за беззаботное будущее нуждающихся в социальном обслуживании граждан... продолжаем и дальше закрывать глаза на существование подобных учредений в крае...