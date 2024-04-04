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Глава Татарстана призвал глав предприятий самим защищаться от атак БПЛА

2 апреля дроны атаковали два города республики

04 апреля 2024, 10:29, ИА Амител

Рустам Минниханов / Фото: tatarstan.ru
Рустам Минниханов / Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов после ударов БПЛА по республике призвал руководителей предприятий и муниципалитетов самим защищать себя от таких угроз. Его слова приводит РИА Новости.

"Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя", — сказал Минниханов на заседании энергетического форума.

Глава региона призвал обратить на вопросы безопасности самое серьезное внимание, отметив, что "ПРО сегодня решает другие задачи".

"Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город", — подчеркнул политик.

Беспилотники атаковали два города Татарстана утром 2 апреля. В Елабуге дрон прилетел в общежитие учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали 14 студентов. В Нижнекамске беспилотник-камикадзе атаковал нефтеперерабатывающий завод. Пожар удалось потушить за 20 минут.

СВО

Комментарии 5

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Привет

10:34:23 04-04-2024

Возьму в аренду на длительный срок c400

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Гость

10:35:07 04-04-2024

Разберутся. Нам бы в своём крае разобраться.

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Гость

11:12:33 04-04-2024

Тогда и налоги пусть сам в казну платит. За что вообще предприятия и люди платят налоги, как не за оборону,защиту?

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Гость

11:56:43 04-04-2024

самим защищаться --- нужны стволы

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Лея

13:54:14 04-04-2024

это "Грозу" что-ли всем покупать? она так то не дорогая... от 60 000 р зонтик на 1 кв км.

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