Глава Татарстана призвал глав предприятий самим защищаться от атак БПЛА
2 апреля дроны атаковали два города республики
04 апреля 2024, 10:29, ИА Амител
Глава Татарстана Рустам Минниханов после ударов БПЛА по республике призвал руководителей предприятий и муниципалитетов самим защищать себя от таких угроз. Его слова приводит РИА Новости.
"Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя", — сказал Минниханов на заседании энергетического форума.
Глава региона призвал обратить на вопросы безопасности самое серьезное внимание, отметив, что "ПРО сегодня решает другие задачи".
"Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город", — подчеркнул политик.
Беспилотники атаковали два города Татарстана утром 2 апреля. В Елабуге дрон прилетел в общежитие учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали 14 студентов. В Нижнекамске беспилотник-камикадзе атаковал нефтеперерабатывающий завод. Пожар удалось потушить за 20 минут.
10:34:23 04-04-2024
Возьму в аренду на длительный срок c400
10:35:07 04-04-2024
Разберутся. Нам бы в своём крае разобраться.
11:12:33 04-04-2024
Тогда и налоги пусть сам в казну платит. За что вообще предприятия и люди платят налоги, как не за оборону,защиту?
11:56:43 04-04-2024
самим защищаться --- нужны стволы
13:54:14 04-04-2024
это "Грозу" что-ли всем покупать? она так то не дорогая... от 60 000 р зонтик на 1 кв км.